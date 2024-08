Sieben Punkte, warum Biodiversität wichtig ist – für die planende Branche, für die Gesellschaft und überhaupt. Das Resultat eines Gesprächs, aufbauend auf dem BSLA-Standpunkt Biodiversität.

2019 erschien der ‹BSLA-Standpunkt Biodiversität›. Was hat sich seither geändert, und was ist immer noch gleich wichtig? Im Mai 2024 trafen sich die Umweltnaturwissenschaftlerin Ursula Bollens (Planikum), die Landschaftsarchitektin Friederike Meinhardt (Co-Präsidentin BSLA) und der Landschaftsarchitekt Matthias Krebs (Krebs und Herde) zum Gespräch. Das Destillat dieser Runde: sieben Punkte, warum Biodiversität wichtig ist – für die planende Branche, für die Gesellschaft und überhaupt. Ist der Erhalt der Biodiversität durch die Initiative in der Verfassung verankert, erleichtert das die Umsetzung der sieben Punkte. 1 Biodiversität braucht Platz Viel wird gebaut oder auf dem Feld angebaut, dabei schwindet der Raum für spontane Naturentwicklung. Nicht nur im Siedlungsgebiet, sondern auch ausserhalb davon. Wird über Bauvorhaben entschieden, muss dem Rechnung getragen werden, sonst geht es der eigenen Lebensgrundlage an den Kragen. Das heisst: Ersatzpflicht, Geld aus dem Mehrwertausgleich fürs Grün und in komplexen Güterabwägungen eine Stimme für die Biodiversität. 2 Leistung kostet, muss aber nicht teuer sein Die Natur tut viel für uns: frische Luft, sauberes Wasser, erquickende Kühlung. Das gibt es nicht zum Nulltarif, es braucht dafür Platz und Zuwendung, sowohl im Siedlungs- wie auch im Agrargebiet. Extensivierung muss aber nicht teuer sein. Sie bietet Spielraum für Einsparung durch reduzierte Pflege, widerstandsfähige Vegetation und besseres Wassermanagement. Und: Noch grössere Kosten entstehen, wenn wir der Natur keinen Platz lassen. 3 Biodiversität ist Baukultur Ödnis ohne Natur ist keine Baukultur. Natürliche Prozesse gehören in die Gestaltung. Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten sind Anwältinnen und Anwälte der Biodiversität. Biodiversität ist nicht an bestimmte Bilder gebunden, sondern sie ist funktional und gehört zum Ba...