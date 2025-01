Die Casa d'Angel verrät mit ihrem Portal die neue Nutzung. Fotos: Sebastiano Bagutti

Das Wort «Fusiugnomias» existiert in keinem der rätoromanischen Idiome. Dennoch ist Damian Christinger, der Kurator der gleichnamigen Ausstellung in der Casa d’Angel überzeugt, dass seine Wortkreation früher oder später Eingang in den Sprachgebrauch finden wird. Das ist zwar nicht unbedingt wahrscheinlich, aber durchaus denkbar; denn entgegen der landläufigen Vorstellung ist Sprache etwas Fluides, Bewegliches und Transitorisches. Dieser Umstand widerspiegelt sich auch in der Kultur – ganz allgemein gesprochen, aber umso deutlicher in ihrer jeweiligen lokalen Ausprägung. Kultur ist nicht nur sprachlich Ausdruck der sich verändernden historischen, soziologischen, ökonomischen oder politischen Eigenheiten einer Region. Sie ist wie ein grosser Organismus, der Ableger in vielen Disziplinen und in mehreren Epochen bildet. ###Media_2### Vom Gemeinde- zum Kulturhaus Bestes Beispiel für diese fortwährenden Transformationen ist das Bauwerk selbst, in dem sich seit 2015 das Kulturhaus Casa d’Angel befindet. Als Lumbrein Teil der fusionierten Gemeinde Lumnezia wurde, entstand die Idee, das frühere Gemeindehaus in ein Ausstellungs- und Kulturhaus zu überführen. Ursprünglich als Bauernhaus im 17. Jahrhundert errichtet, wurde das Haus 1987 durch Peter Zumthor umgebaut und diente bis 2013 als Gemeindehaus. Zur Zeit des Umbaus war der Architekt noch hauptberuflich als Denkmalpfleger des Kantons Graubünden tätig. Man spürt bei dieser Arbeit den Wunsch, das Bestehende zu bewahren und dem Bauwerk dennoch im Innern einen modernen Ausdruck zu verleihen. Subtiler Umgang mit Holzarten Bei unserem Besuch zeigt uns Marco Coray, seit Anfang 2024 Leiter des Kulturhauses, seine Lieblingsorte im Haus. Er weist auf subtile Details hin, etwa auf den durchdachten Umgang mit verschiedenen Holzarten. Ob Lärche, Fichte, Arve oder Ahorn: Jedes Holz hat eine bestimmte Ausprägung und eine defin...