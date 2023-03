Lausanne Jardins geht an den See. Fotos: Lausanne Jardins

Vernissage: Lausanne Jardins 2024 Bald ist bekannt, welche Projekte Lausanne Jardins 2024 prägen werden. Ab dem 1. April sind die Siegerprojekte des Wettbewerbs in einer Ausstellung zu sehen. 13.03.2023 14:02

2024 findet die nächste Ausgabe von Lausanne Jardins statt. Themen der Ausstellung sind Resilienz und Anpassung an das wärmere Klima. Die nächste Ausgabe der Gartenausstellung wird vor allem am Seeufer stattfinden, in den Bereichen, die letztmals für die Expo 64 gestaltet wurden. Am 1. April um 14 Uhr werden die Siegerprojekte des Wettbewerbs an einer Ausstellungsvernissage verkündet. Der Service des Parcs et Domaines lädt in die Gewächshäuser an der Avenue du Chablais ein. Wir sind gespannt! ...