Nach den Unwettern bedeckten gigantische Felsblöcke landwirtschaftliche Flächen und Teile der traditionell gepflegten Kulturlandschaft.

Vor einem Jahr, im Juni 2024, trafen heftige Unwetter das Valle Bavona. Hochwasser schoben über 300‘000 Kubikmeter Geröll ins Tal. Die Verwüstung war für die Bevölkerung verheerend, Menschen verloren ihr Zuhause, einige sogar ihr Leben.

Erste Notfallmassnahmen wie die Sicherung der Wasserleitung und der Strasse wurden rasch ergriffen. Doch anstatt darauf eilig den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, wollen die Fondazione Valle Bavona und die Gemeinde in einem partizipativen Prozess mit der Bevölkerung die Landschaft für die Zukunft rüsten. Sie haben eine Projektorganisation aufgebaut, an der auch der Kanton Tessin beteiligt ist, und führen damit staatliche Verantwortung und langjähriges Wissen und Erfahrung in der Landschaftspflege zusammen. Gemeinde, Fondazione Valle Bavona und Kanton hat das Vorgehen sowie Grundsätze und Ziele festgelegt. Unterstützt von Expertinnen und Experten aus Geschichte, Landschaft und Infrastrukturbau soll ein von der Bevölkerung mitgetragener Landschaftsentwurf für das betroffene Gebiet entstehen.

Dafür zeichnet die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL-FP) das Valle Bavona als «Landschaft des Jahres 2025» aus. Preisträgerinnen sind die Fondazione Valle Bavona und die Gemeinde Cevio. Der Preis sei eine Würdigung der langjährigen Pflege der traditionellen Kulturlandschaft, schreibt die Stiftung in einer Mitteilung. Man anerkenne zudem die Absicht der Fondazione Valle Bavona und der Gemeinde, die Zukunft des von Unwettern betroffenen Gebiets gemeinsam mit der Bevölkerung zu gestalten.

Gestiftet wird der Preis vom Migros-Genossenschafts-Bund und von Balthasar Schmid, Meggen. Die Preissumme beträgt 10'000 Franken.