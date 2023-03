Hier wurde die Biodiversität bei der Siedlungsbegrünung gesteigert

Der Kurs vermittelt Grundlagen von Biodiversitätsförderung in Siedlungsräumen. Er zeigt Massnahmen in der Freiraumplanung und am Gebäude und thematisiert Zielkonflikte und Co-Benefits wie die Klimawandelanpassung und die Aufenthaltsqualität. Ein neu entwickeltes Kennwertsystem ‹Biodiversität & Immobilien›, das die Integration von Biodiversität in allen Planungsphasen erleichtert, wird im Kurs vorgestellt und die Teilnehmenden können es mit eigenen Projekten testen. Das Kennwertsystem dient Bauherrschaften und Projektleitungen als Hilfsmittel, um bei Bauprojekten das Potenzial für Biodiversitätsförderung auf der Parzelle bestmöglich zu erkennen, zu beauftragen und auszuschöpfen. Architekt:innen, Landschaftsarchitekt:innen, Raum- und Siedlungsplanende werden unterstützt, konkrete Aspekte in Planungen von Anfang an zu berücksichtigen und zu integrieren. Die Kennwerte geben vor, was aus ökologischer Sicht im Minimum zu erreichen ist und sind wirkungsorientiert, aber ohne die Gestaltungsfreiheit einzuschränken. Der Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem Forum Biodiversität Schweiz angeboten.