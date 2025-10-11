Die glatte Chaussierung ermöglicht hindernisfreies Gehen, Stufen laden zur Rast am Wasser. Fotos: Thomas Haug

Selbstverständlich promenieren Das Landschaftsarchitekturbüro Planikum und die Ingenieure von Mrose haben die Limmatpromenade in Baden umgestaltet und den Durchgangsraum zum Aufenthaltsort gemacht. 11.10.2025 08:00

Seit der Eröffnung des Promenadenlifts im Jahr 2007 hat man leichten Zugang zur Limmatpromenade im Aargauer Kurort Baden. Doch auf dem Weg zum Bäderquartier entlang des Flusses stolperte man weiterhin über die Wurzeln der jahrhundertealten Platanen und Rosskastanien. Die mondäne Flanierstrecke aus der Belle Époque war zu einer holprigen Hinterhoffussgängerverbindung geworden. Inzwischen hat sich das geändert. Die majestätischen Bäume sind noch immer da, doch nun lockt die Spazierstrecke wieder wie einst an den Fluss – mit neuem Geländer, Bänken, schattiger Allee und Stufen, die zum Wasser führen. Was selbstverständlich wirkt, ist das Resultat komplexer Planung und sorgfältiger praktischer Ausführung. Das Landschaftsarchitekturbüro Planikum und die Ingenieure von Mrose haben zusammen mit der Stadt Baden über viele Jahre darauf hingewirkt, den Ort wiederzubeleben. ###Media_2### Im Zentrum steht die grosse Stufenanlage beim Tränenbrünneli von 1918 mit den fünf weinenden Kindern. Die Trübsal ist vorbei, rundherum ist es fröhlich geworden. Die beliebte Buvette ‹Kajüte› erfrischt um den grossen Teich mit Speis und Trank, auf den Stufen sitzen die Menschen. Die einen oder anderen wagen sogar, die Füsse in den tosenden Fluss zu tauchen. ###Media_3### ###Media_4### Mit der Umgestaltung der Limmatpromenade ist ein Durchgangsraum wieder zu einem Aufenthaltsraum geworden. Damit auch Fuss- und Veloverkehr holperfrei funktionieren, wurde bergseits der Asphaltbelag erneuert und wasserseits um die Bäume herum der Boden neu aufgebaut.Dank der minuziösen Planung und Ausführung schmiegt sich die feine Chaussierung glatt um die Bäume. Eine Einladung, gedankenverloren zu flanieren oder gar dem Kurschatten nachzujagen, wie man es einst tat – vielleicht bis zu einem gemeinsamen Bad im heissen Brunnen. ...