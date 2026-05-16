Das renovierte Garderobengebäude mit Portikus gibt den Blick auf die Sportanlage frei. Fotos: MacIver-Ek Chevroulet

Schöner turnen Das Architekturbüro MacIver-Ek Chevroulet hat für die Stadt Zürich die Sportanlage Liguster saniert und mit kleinen Eingriffen mehr Schatten, mehr Biodiversität und weniger Versiegelung erreicht. 16.05.2026 08:00

Versteckt zwischen Wäldchen und Schulhäusern, mitten in einem Wohnquartier, liegt die Sportanlage Ligusterweg. Seit genau 100 Jahren umgibt eine ovale Rennbahn den zentralen Sportplatz, darum herum angeordnet sind weitere Anlagen für leichtathletisches Tun und ein Garderobengebäude. Gegenüber dem restlichen Terrain leicht abgesenkt ist der Sportplatz; die geneigten Böschungen dienen bei Wettkämpfen als schmale Zuschauertribüne. ###Media_2### Das Architekturbüro MacIver-Ek Chevroulet wurde von der Stadt Zürich beauftragt, die Anlage zu sanieren, und hat einige der ursprünglichen Elemente zurückgebracht. Die doppelte Baumreihe rund um die Anlage hat es rekonstruiert, denn die Anlage eignet sich nicht nur für Leichtathletik und Ballspiel, sondern auch als Quartierpark für Spaziergänge und den Plausch auf dem Bänkchen im Schatten der Bäume. Und wer auf der Bank sitzt, kann seit der Neugestaltung die Sportler*innen auf dem Platz beobachten, weil die Hecken verschwunden sind und zwischen Baumreihen und Sportfeld nun eine Magerwiese gedeiht, Biodiversitätsförderung sei Dank. ###Media_3### ###Media_4### Kleine Eingriffe befördern die Sportanlage ins Hier und Jetzt: Rennbahn, Kugelstossanlage und Speerwurf-Anlauf sind nicht mehr schwarz asphaltiert oder mit rotem Gummibelag versehen, sondern in einem fröhlichen Türkiston gehalten. Viele Flächen wurden entsiegelt und die Hartplatzflächen auf ein Minimum zu reduziert; neben den flächigen Interventionen und den neuen Baumpflanzungen wurden speziell entworfene Geländer an den Stufen zum Sportplatz angebracht. Sie dienen nicht nur als Halt, sondern lassen sich auch spontan zu Trainingsgeräten umwidmen. Selbst wenn sechs Personen an einem Geländer turnen, halten die Fundamente. Auch das Garderobengebäude wurde in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege erneuert. Der Portikus hat eine himmelblaue Decke erhalten,...