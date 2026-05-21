Kaffee und Zigaretten wurden in solchen Säcken über die Grenze geschleppt.

Schmuggel-Wandern Einst lebten arme Talschaften vom Schmuggel. Was das mit Landschaft und Gesellschaft macht, zeigt ein neuer Wanderführer zur schweizerisch-italienischen Grenze - und lockt auf ehemals heimliche Pfade. 21.05.2026 17:24

Zusatzabgaben betreffen die grenzüberschreitende Wirtschaft, wie auch heute mit Trumps Zollpolitik wieder zu spüren ist. Zölle bieten aber auch Chancen für die halblegale Regionalökonomie. Einst war der Schmuggel ein tägliches Gewerbe zwischen armen italienischen Nordtälern und der Schweiz – und prägte die Landschaft und Menschen entlang der 726 Kilometer langen Grenze. Schmale Wege schlängeln sich durch wenig begangene Talschaften über einsame Pässe. Wilde Geschlichten erzählen von früheren Jagden und Versteckspielen zwischen Grenzwächtern und Schmugglern. Der Schmuggel prägte auch die Sprache mit Begriffen für die Ausrüstungsgegenstände, Schmuggelware und beteiligte Personen. Der Sozialgeschichte des illegalen grenzüberschreitenden Kleinhandels spürt der Wanderführer «Schmuggellandschaften» nach, herausgegeben von Franz Ebner und Dominik Siegrist. Das Buch ist das Resultat dreier Jahre langer Wanderungen und intensiver Recherchen, vor Ort und in Archiven. Die Kapitel zur Schmuggelgeschichte bis in die 1970er mit vielen Augenzeugenberichten und historischen Bildern zeigen eine vergangene Welt, die bis heute in den Grenzregionen nachwirkt und regen zu Gedanken über heutigen Schmuggel an: Wie kommen heute etwa Drogen und Personen unerkannt über die Grenze? Und wie hängt kleine, lokale Selbsthilfe armer Regionen, wie sie der Schmuggel bis in die 70er Jahre in der erwanderten Gegend war, mit grosser, internationaler organisierter Kriminalität zusammen? Lange Fussmärsche eignen sich hervorragend dazu, diesen und weiteren Gedanken nachzuhängen. Zu den im Buch präsentierten historischen Hintergründen kommen daher Anleitungen zum persönlichen Schmuggel-Reenactment in Form von präzisen Routenbeschreibungen mit Übernachtungs- und Besichtigungstipps. Das erschliesst interessierten Berggänger*innen Gegenden, die meist noch wenig vom Overtourism überschwe...