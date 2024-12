Le premier podcast en français explore le réemploi, la biodiversité et l'adaptation au climat en architecture paysagère. Pablo Gabbay et Pierre Ménétrey parlent du bureau, des projets et de la vie au village.

Des cours de récréation grises et ennuyeuses, il y en a beaucoup. En hiver, il y a des courants d'air, en été, il fait chaud et en fait, elles ne remplissent que moyennement leur rôle d'espace de détente pour les écoliers. A Bulle, les choses ont changé. La cour du Collège du Sud a été transformée. Les architectes paysagistes de MG Associés ont planté de grands arbres là où le sol le permettait, mis en place des plantes vivaces et transformé des dalles de béton réutilisées en nouveaux revêtements de sol et bancs. Ils ont ainsi remporté le lapin de bronze en architecture paysagère en 2024.

Pierre Ménétrey et Pablo Gabbay racontent dans le premier Sach & Krach en français comment la biodiversité, la réutilisation et les espaces de pause pour les adolescents se retrouvent dans un projet et pourquoi un bureau d'architecture paysagère peut aussi être créé dans un petit village.

Sach&Krach est le podcast de Hochparterre dédié à l'architecture, à l'aménagement et au design. Les rédactrices de Hochparterre échangent avec des personnes qui les inspirent.

Plus d'infos sur Hochparterre.ch/podcast.