Der Rapperswiler Tag 2023 lädt ein zur Debatte über Essen und Landschaft. Fotos: OST Ostschweizer Fachhochschule

Der Rapperswiler Tag steht vor der Tür! Am 31. März tauscht man sich an der wichtigsten Tagung der Landschaftsarchitektur aus über Landschaft zwischen Sinnlichkeit und Transformation.

Der Rapperswiler Tag der Landschaftsarchitektur 2023 an der OST Ostschweizer Fachhochschule lädt ein ins Schlaraffenland. Wie prägt die Landwirtschaft, wie die Landschaft, wie das Essen unsere Kultur? Was bringt uns die Zukunft? Wo und wie kann man gestalten? Das wird erörtert, in Referaten, Pausengesprächen und beim Apéro.

Zum Rapperswiler Tag erscheint in der Edition Hochparterre ‹anthos.Essen›. Das dritte Jahrbuch der Schweizer Landschaftsarchitektur befasst sich mit dem Verhältnis von Landschaft und Nahrungsproduktion. Denn weite Teile der Landschaft werden in der einen oder anderen Weise dafür verwendet – und das prägt ihr Aussehen. Auch in seiner dritten ‹Anthos›-Ausgabe präsentiert der Herausgeber Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen 15 bilderstarke Rezensionen der wichtigsten und von einer Jury auserkorenen Projekte der vergangenen Jahre.