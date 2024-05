In Ranft geht es bald um den (gesellschaftlichen) Umbau. Fotos: Ricardo Gomez Angel

28./29. Juni: Ranfter Klimagespräche

Was geschieht, wenn die Menschen klimabewusster leben? Das kommt am 28. und 29. Juni auf den Tisch, vom Ende des Kapitalismus bis zur Klimawende in den Städten.

Redaktion Hochparterre 30.05.2024 10:09

Die nächsten Schritte diskutieren: Das ist das Ziel der 6. Ranfter Klimagespräche. So. wie sich Gesellschaft und Wirtschaft heute entwickeln, ist noch nicht viel vom Bewusstsein für mehr Klimaschutz und planetare Grenzen zu sehen. Was ist also zu tun, um die Einsichten der Wissenschaft in konkrete Taten zu übersetzen? Dabei geht es um Wachstum und Schrumpfung. In der Schweiz sind die Agglomerationen die grössten Verursacher von Treibhausgasen. In den Städten engagieren sich aber auch zahlreiche Initiativen für einen wirkungsvollen Klimaschutz. Die 6. Ranfter Klimagespräche möchten die Präsentation und Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten der Klimastädte verbinden mit der schwierigen Frage, wie die notwendigen Massnahmen effektiv und sozial gerecht umgesetzt werden können. Wie ist eine Umkehr zu schaffen, die die Umwelt entlastet und zugleich das Wohlergehen stärkt? Wie können wir in den Städten Wohlergehen und Umwelt über Wachstum setzen?