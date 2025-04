Maarit Ströbele hielt die Festrede zum Jubiläum des Bund Schweizer LandschaftsarchitektInnen.

Politische Tiere brauchen politische Pflanzen Auf Schloss Lenzburg feiert der BSLA Aargau die 100 Jahre mit einer Ausstellung. Die Festrede zur Vernissage am 11. April sinniert über das Politische der Landschaftsarchitektur. 14.04.2025 10:29

«Woher kommst du? Wohin gehst du?» Ich fasse den Titel der Ausstellung als Anlass auf, genau diesen Fragen nachzugehen, mit einem persönlichen Fokus, spricht er doch direkt zu mir. Ursprünglich Politikwissenschaftlerin, befasse ich mich leidenschaftlich und beruflich mit Landschaft und Landschaftsarchitektur. Politik und Landschaftsarchitektur treffen sich im BSLA. Man schloss sich 1925 zusammen, um gemeinsam für die Landschaftsarchitektur einzustehen, was ja schon an sich eine politische Handlung ist. Ebenso hatten wir heute bereits zwei Referate, die sich aus politischer Warte mit Landschaft befassten. Landschaft ist also politisch – und schön. Aristoteles sagte schon etwa 330 vor Christus: ὁ ἄνθρωπος ἐστὶ ξῷον πολιτικόν. Der Mensch ist ein «zoon politikon», ein politisches Wesen – oder Tier, je nach Übersetzung. Was mich heute an dem Ausspruch interessiert, ist der zweite Teil. Das Wesen, das Lebendige, das Tierische. Wir Menschen gehören zur Natur – die Natur deshalb zu uns. Wenn die Natur bei uns ist, ganz nah, dann befindet man sich oft in einem Garten oder einem gestalteten öffentlichen Stadtraum, also mitten im Schaffensbereich der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten. Und der wiederum war – und ist es heute noch mehr – politisch. Wie die Politik entwickelte sich die Landschaftsarchitektur im Lauf der Geschichte. Begonnen hat die Disziplin mit der Einrichtung von Gärten für die herrschenden Schichten. Gärten sind geordnete Natur, ein Versuch, das unordentlich Wuchernde zu ordnen. Man denke an die hängenden Gärten von Babylon, persische Lustgärten, geometrische Heckenfelder in römischen Villenhöfen. Hier ging es um das persönliche ästhetische Vergnügen derer, die sich so etwas leisten konnten und das auch gerne zeigten. Fortgesetzt wurde die Tradition in mittelalterl...