Ovale Hecken verleihen einer Familiengartenkolonie in Naerum eine Struktur. Fotos: Henrik Schurmann

Pflanz-Permutationen Der dänische Landschaftsarchitekt Carl Theodor Sørensen entwickelte in den 1960ern 39 Pläne für Privatgärten im Siedlungsraum. Sein wegweisendes Buch wurde mit Anmerkungen von Günther Vogt neu aufgelegt. 10.01.2025 13:15

Carl Theodor Sørensen war ein dänischer Landschaftsarchitekt, dessen Entwürfe auf verschiedenen Ebenen einflussreich waren. Er befasste sich mit Stadtpärken, Strassenbepflanzungen, Privatgärten und erfand das Konzept des Abenteuerspielplatzes. In den 1960ern präsentierte er in einem Buch 39 Pläne für Privatgärten. Die Publikation, 1979 auf Deutsch erschienen, ist seit Langem vergriffen und wurde bisher nie aktualisiert. Die erweiterte Neuauflage vermittelt die Relevanz des dänischen Landschaftsarchitekten gerade auch im deutschsprachigen Raum und für den zeitgenössischen Stadtlandschaftsdiskurs. ###Media_2### ###Media_3### Das immer Gleiche anders denken Entwurfsgrundlage Sørensens ist ein Grundstück mit Einfamilienhaus und gleichbeibenden klimatisch-geographischen Bedingungen, auf dem verschiedene Möglichkeiten des Privatgartenentwurfs erkundet werden. Formale Spielereien und Einflüsse aus früheren Epochen sind ebenso berücksichtigt wie Bauherrschaftswünsche, von intensivem Gemüseanbau über Hühnerzucht und Wassergarten bis Repräsentation. Auch die Biodiversität hat (bereits) ihren Platz. Möglichkeitsräume auch für die heutige Zeit Die heutige Lektüre führt in eine andere Zeit, so sind etwa auf dem Referenzfoto zum Spielgarten nur grabende und bauende Buben zu sehen – keine Mädchen. Sørensens Entwürfe sind aber nicht nur eine stilistische Zeitreise. Vielmehr zeigen die Garten-Permutationen Möglichkeiten und Denkräume in der Gartengestaltung auf. Diese werden genau deshalb möglich, weil Sørensens Grundanlage klar und einfach ist. Die entwerferische Phantasie wird oft grösser, wenn sie nur innerhalb gewisser Schranken walten darf. Das zeigen die 39 Gärten im klar strukturieren und kurzweiligen Büchlein heute noch eindrücklich. Ergänzend dazu gibt es eine Biographie Sørensens und eine Auswahl realisierter Gartenprojekte m...