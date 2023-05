Dass die Stadt viel grüner werden muss, um das Mikroklima zu verbessern, ist hinlänglich bekannt. Fotos: Visualisierung: Nightnurse Images AG

Redaktion Hochparterre 11.05.2023 17:50

Dass die Stadt viel grüner werden muss, um das Mikroklima zu verbessern, ist hinlänglich bekannt. Doch Wissen ist noch nicht Handeln! Jetzt geht es darum, den anstehenden Wandel zu beschleunigen und Orte für eine sogenannte Nachbegrünung zu finden – und zu entwerfen.

Wir glauben an die Kraft des Kollektivs! Am 16. Mai lancieren wir ein Crowdplanning, mit dem wir Vorschläge sammeln, wo und wie die Stadt mehr begrünt werden kann. Alle sind dazu eingeladen: Bis Ende Oktober kann die Fachwelt mitplanen. Die Sammlung werden wir anschliessend der Stadt – also uns selbst – zur Ausführung übergeben.



Mit: Lorenz Eugster, Landschaftsarchitekt; Wolfgang Rossbauer, Architekt; Andrii Zakovorotnyi, Physiker; Sandra Gloor, Biologin/Siedlungsökologin; Mario Angst, Geograf; Nina Sommer, Urbanistin von umverkehR

Begrüssung/Moderation: Caspar Schärer