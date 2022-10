2500 Quadratmeter Dachgarten mitten in Zürich.

Lena-Mailin Skibowski 08.10.2022 08:00

Obst und Hühner auf dem Bürohaus Nadja Zürcher Quantaviva und Vera Gloor haben das 2500 Quadratmeter grosse Dach eines Geschäftshaus auf dem Zürcher Hürlimann-Areal in ein vielschichtiges Ökosystem verwandelt. 08.10.2022 08:00

Wenn die Bienen summen und man sich in der Pracht farbenfroher Wildblumen und Sträucher verliert, rücken Ort und Zeit in den Hintergrund – und das selbst zuoberst auf einem Geschäftshaus mitten in der Stadt Zürich. Auf dem 2500 Quadratmeter grossen Dach wächst eine Vielfalt an Flora und Fauna heran und schafft einen Ort für Pausen, Anlässe und für ein Rendez-vous mit der Natur. ###Media_2### ###Media_3### Wege aus quadratischen Feinsteinzeugplatten bahnen sich durch den Dachgarten und weiten sich an einer Stelle zu einer von vier Amberbäumen gerahmten Piazza. Den Weg begleitet ein Magerwiesenband, das sich auch um den Lichthof in der Dachmitte legt. Jeder Quadratmeter ist geschickt ausgenutzt. Unter einem Sonnensegel und auf kiesigen Inseln steht schickes Mobiliar. In hölzernen Hochbeeten gedeihen Tomaten, Gurken und Mangold. Hier glückt der Spagat zwischen Grünraum und Business-Terrasse, denn die Natur ist überall zum Greifen nah. ###Media_4### ###Media_1### Clematis, Rotborstige Himbeeren und andere Kletterpflanzen winden sich entlang der Dachaufbauten an Edelstahlseilen hoch und verstecken allmählich die technischen Bauwerke. Die aufgeschüttete Hügellandschaft ist mit Mischkulturen bepflanzt – bunt, wohlriechend und widerstandsfähig. Astmaterial wird zu Haufen aufgestapelt, bietet der Tierwelt Unterschlupf und verwittert mit der Zeit. Trotz des überraschend geringen Aufbaus von 20 bis 70 Zentimetern und trotz dreier Jahre mit schwierigsten Wetterverhältnissen gedeiht es prächtig auf dem Dach. Die Mikroklimazonen haben Schaugartencharakter: Windgeschützt nach Südosten ausgerichtet, leben neun Bienenvölker in den Wildblumen und erzeugen den hauseigenen Honig. Weiter im Nordwesten schützen die Wildsträucher vor Winden und bieten Aufenthaltsorte für Vögel. Zwischen den Obstbäumen und Nutzpflanzen kommt sogar Landfeeling auf, ein Dutzend Appenzeller Sp...