Martina Voser wurde 2023 zur ordentlichen Professorin für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich berufen. Fotos: Markus Frietsch

Neue Naturen Im neuen D-Arch Newsletter befragt Andres Herzog die ETH-Professorin Martina Voser zum Klimawandel: «Das Bild der Heidi-​Schweiz wird sich verändern», so die Landschaftsarchitektin. 26.06.2024 15:38

Im neuen D-Arch Newsletter wird die ETH-Professorin Martina Voser zu Klimawandel, analog- digital und zum parzellenübergreifenden Denken befragt. «Das Bild der Heidi-​Schweiz wird sich verändern und es wird neue Naturen geben», sagt die Landschaftsarchitektin. Der Klimawandel bedeute mehr Bergstütze und Überschwemmungen. Wie die Landschaftsarchitektur darauf reagieren kann, untersucht die ETH-Professorin Martina Voser im Sandkasten, am Computer und im Dialog mit der Bevölkerung. «Der Wechsel zwischen analog und digital, zwischen Intuition und Präzision ist wichtig, um die zeitliche Dimension im Entwurf zu verstehen», sagt Voser. Denn Landschaft ist im Unterschied zur Architektur nicht statisch: Pflanzen wachsen, Organismen entwickeln sich, die Geologie verändert sich. Voser sagt es so: «Man lernt mit Prozessen zu entwerfen.» Das Einflussgebiet der Landschaftsarchitektur gehe über die Parzellengrenze hinaus, mal liegt es zwischen zwei Häuserzeilen und mal zwischen zwei Tälern. «Die Landschaft vermittelt und verbindet», sagt Voser und hat für den «Inneren Garten», der entlang der Parzellengrenze unterschiedlicher Grundstücksbesitzern in Zürich vermittelt, 2021 den Goldenen Hasen von Hochparterre bekommen. Wie man dem Klimawandel im Kleinen konkret begegnen kann, will Voser mit einem Wassergarten auf dem Dach des HIL-Gebäudes an der ETH veranschaulichen. Das Projekt ist als «Living Lab» ausgelegt, wird also Alltag und Forschung verbinden. Die kahle Dachterrasse soll dank der Installation mehr Wasser zurückhalten können. Hier geht's zum vollständigen Artikel....