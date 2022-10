Der Master in Landschaftsarchitektur öffnet sich. Fotos: ETH MSc LA

Der Master in Landschaftsarchitektur ist nun auch offen für Absolventinnen und Absolventinnen der Landschaftsarchitektur von Schweizer Fachhochschulen.

Maarit Ströbele 06.10.2022 14:40

Die Departementskonferenz hat entschieden: Neu können sich endlich auch Landschaftsarchitektinnen und -architekten FH für das Masterprogramm in Landschaftsarchitektur an der ETH bewerben.

Detailinformationen zum Masterstudium auf der Website. Hochparterre bleibt am Thema: Bald schreiben wir mehr zur Ausbildung in der Landschaftsarchitektur in der Schweiz.