Mehr Schutz für Zürcher Bäume Bis jetzt ist es einfach, grosse alte Bäume in Zürich zu fällen. Mit der BZO-Teilrevision ‹Baumerhalt›, soll das schwieriger werden. Damit grosse Bäume bleiben und nicht leichtfertig gefällt werden. 13.03.2025 15:36

Bäume mit einem Umfang von über 100 Zentimeter brauchten Jahrzehnte bis zu ihrer heutigen Grösse. Sie sind von hohem ökologischem Wert, geben Schatten, speichern Wasser und erfreuen mit ihrem Anblick viele Stadtbewohnerinnen und -bewohner. Künftig soll es in der Stadt Zürich nicht mehr so einfach sein, sie zu fällen. Der Stadtrat beschloss eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) zum Baumerhalt. Um einen grossen, alten Baum mit über 100 Zentimetern Umfang zu fällen, braucht es künftig eine Bewilligung, für deren Erteilung genaue Kriterien vorgegeben sind. Diese Regelung gilt für das gesamte Stadtgebiet, ausser den Wald und den Strassenraum. Bis Mai liegt die BZO-Teilrevision öffentlich auf und es können Einwendungen eingereicht werden. Für laufende Baugesuche gilt die Regel bereits. . Ein erster Schritt zu grösserer Kronenfläche Die Teilrevision ist ein wichtiger Schritt hin zu einem besseren Schutz grosser Bäume. Oft werden sie heute etwas zu leichtfertig gefällt. Dass das ein Problem ist, zeigt die Kronenflächenstatistik von 2023. Damals wurde deutlich, dass immer weniger Stadtfläche unter einem grünen Blätterdach liegt, es also weniger und weniger grosse Bäume gibt. Im öffentlichen Raum sorgt die Stadt zwar meist für Realersatz und pflanzt sogar mehr Bäume. Es geht bei der Bestimmung aber um den Schutz des Bestands. Gerade auf privaten Parzellen verschwinden bei Bauvorhaben Bäume. Neupflanzen ist hier in Zürich (noch) schwierig, weil die geltende Grenzabstandsregelung einen Abstand von vier bis acht Metern von der Grundstücksgrenze vorschreibt. Wird bei Neubauten an die Ausnutzungsgrenze gegangen, was zumeist der Fall ist, verhindert das neue Bäume. Mit verschiedenen Massnahmen versuchen Stadt und Kanton, hier Gegensteuer zu geben. Die Teilrevision der BZO ist ein wichtiges Element dazu und setzt die Forderungen der Fachp...