Er kenne keine andere Dachbegrünungsanlage, die so alt, so gross, so biodivers und immer noch so dicht sei, wie das Seewasserwerk Moos in Zürich, so Rafael Schneider von der Forschungsgruppe Stadtökologie ZHAW.

Low- und Hightec im Gebäudegrün

Während des Weltkongresses für «Dach- & Fassadenbegrünung» hat die Forschungsgruppe Stadtökologie der ZHAW Exkursionen entlang einiger Dach- und Fassadenbegrünungen organisiert. Hochparterre fuhr mit.