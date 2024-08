Trichaptum abietinum (Violetter Lederporling) und Phlebia tremellosa (Gallertfleischiger Fältling) Fotos: Alois Iten

Langeweile darf nicht sein Monotone Landschaften müssen wieder vielfältiger werden. Die Wissenschaft ruft dazu auf, den Verlust der Biodiversität aufzuhalten. Das heisst anpacken – und abwarten. 05.08.2024 19:30

Die Landschaft ist weniger abwechslungsreich als früher. Das trifft, wie Klaus C. Ewald und Gregor Klaus vor bald 20 Jahren im Buch ‹Die ausgewechselte Landschaft› feststellten, auf den grossen Massstab zu. Vielerorts wurde es monotoner, überwucherte Ecken und spontanes Grün verschwanden. Und auch im Kleinen gibt es mehr Langeweile: Betrachtet man die Landschaft mit dem Elektronenmikroskop, wurde sie eintöniger. Der Grund: Gibt es weniger Orte mit vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, ist auch die genetische Vielfalt der Natur geringer. Biodiversitätsverlust bedeutet Monotoniegewinn. Weltweit – und die Schweiz ist da keine Ausnahme – nimmt die Biodiversität seit der Industrialisierung ab siehe Grafik ‹Global Living Planet Index›. Das ist ein Problem, denn eine möglichst grosse Abwechslung ist die Grundlage des Lebens auf der Erde. Die Existenz vieler verschiedener Arten von Pflanzen, Tieren und anderen Organismen macht die Natur robuster. Das dient auch den Menschen, die ohne natürliche Ressourcen nicht sein können. Ökosysteme leisten vieles. Sie versorgen uns mit frischer Luft, Kühle, Feuchtigkeit, Nahrung. Die Menschen als grosse Naturbestimmer der heutigen Zeit müssen das Heft in die Hand nehmen und dazu beitragen, dass die natürliche Vielfalt nicht weiter abnimmt. ###Media_2### Was ist Biodiversität? Ursprünglich ein Begriff aus dem Naturschutz, bedeutete Biodiversität nicht viel mehr als biologische Vielfalt. Daraus entwickelte sich eine eigene Forschungsrichtung der Biologie. Im 18. Jahrhundert begann man mit dem Zählen und Bestimmen der Arten, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Man stellte fest, dass es Orte mit vielen und solche mit wenigen Arten gibt und dass diese Arten miteinander in Wechselbeziehungen stehen. Die Forschenden beobachteten, dass sich die Zusammensetzung und die Vielfalt der Arten dynamisch verändern, oftmals hin zu gr...