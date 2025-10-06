Bund Schweizer Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten wird 100 Jahre alt und feierte ein rauschendes Fest im Ostquai Basel. Fotos: Thomas Rauch

06.10.2025

Liebe Regierungsrätin Ester Keller

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Sehr geehrte Damen und Herren



Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr mit Ihnen Ihr grosses Jubiläum feiern zu dürfen.



Der Bund Schweizer Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Das ist mehr als eine grosse, runde Zahl. Das sind 100 Jahre Engagement für die gestaltete Landschaft, für unsere Freiräume, für lebenswerte Städte und resiliente Kulturlandschaften und – besonders in den letzten Jahren immer mehr – auch für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung. 100 Jahre, in denen die Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten unsere Umwelt analysiert, mitgestaltet und mitgeprägt haben. Ihre Aufmerksamkeit richteten Sie dabei oft auf das «Dazwischen»: dem Grün zwischen dem Grau, dem Lebendigen zwischen den Strukturen. Aber nicht nur. Wichtige Themen sind auch Biodiversität, ökologische Gestaltung, grüne Infrastrukturen, Schwammstadt, Kreislauffähigkeit oder Schutz vor Naturgefahren. Vieles, was uns heute ganz selbstverständlich erscheint, ist dem Einsatz von Landschaftsarchitektur zu verdanken.



Und so war und ist es nie einfach für diese Disziplin gewesen, die entsprechende Anerkennung zu gewinnen. Wer in einem Land mit wunderschönen Bergen, Tälern, Flüssen und Seen lebt, mag vielleicht denken, Schönheit sei einfach gegeben, gewissermassen von selbst entstanden durch die Natur. Aber in unserer kleinen Schweiz gibt es kaum einen Ort, der nicht von Menschen beeinflusst ist, der nicht durch Menschen geprägt wurde. Schönheit braucht Gestaltung. Und gute Gestaltung braucht eine klare Haltung. Eine Haltung wie sie der BSLA seit seiner Gründung im Jahr 1925 vertreten hat.



Damals war Landschaftsarchitektur noch kein breit anerkanntes Berufsfeld. Die Mitglieder der ersten Stunde waren nicht nur Pioniere des Entwerfens, sondern auch politisch engagiert. Sie haben für den Wert und die Qualität von offenen Räumen gestritten – für Parks, für Plätze, für Promenaden. Und mit jedem Jahrzehnt hat sich der BSLA weiterentwickelt und hat sich neuen Herausforderungen gestellt. Mit den Klimaveränderungen der letzten Jahrzehnte sind andere Themen stärker in unser Bewusstsein getreten. Trockene Wälder, schmelzende Gletscher, tauender Permafrost fordern neuen Lösungen, denn sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf unangenehme Ereignisse, welche unsere Landschaft verändern, ohne dass wir im konkreten Fall etwas dagegen tun können. Die Schweiz war schon immer anfällig für Naturgefahren, aber die Statistik sagt uns leider, dass Grossereignisse häufiger auftreten als auch schon. Auch wenn wir diese Grossereignisse nicht abwenden können, so gibt es doch Schutzbauten oder beispielsweise auch gezielte Aufforstungen, die helfen die Schäden abzuwenden oder wenigstens zu vermindern.

Doch das ist nur ein wichtiges Themenfeld, mit dem sich die Landschaftsarchitektinnen und -architekten täglich auseinandersetzen. Und solche anspruchsvollen Aufgaben lösen sie auch nicht allein, sondern gemeinsam mit Expertinnen und Experten anderer Disziplinen. Mehr denn je ist es wichtig, dass Landschaftsarchitektinnen und - architekten von Beginn weg in die Planung einbezogen werden, dass sie in den frühen Entwurfsphasen mit am Tisch sitzen, dass ihre Expertise und ihre Anliegen in den ersten Projektphasen einfliessen können. Nur mit einer frühzeitigen Disziplinübergreifenden Arbeitsweise können wir komplexen Aufgaben gerecht werden und herausragende Lösungen entwickeln.



Der BSLA ist nie stillgestanden. Er war immer schon Impulsgeber, Mahner, Vermittler. Und er war wie der SIA auch immer Brückenbauer – zwischen Disziplinen, zwischen Generationen, zwischen Politik und Praxis. Wir feiern heute 100 Jahre gelebte Verantwortung. 100 Jahre fachliche Exzellenz. 100 Jahre Visionen für eine sorgfältig gestaltete Welt. Aber wir dürfen nicht nur stolz sein, sondern auch dankbar. Dankbar all jenen gegenüber, die mit Herzblut, Geduld und einer guten Portion Idealismus diesen Verband getragen und geprägt haben. Dankbar den heutigen Mitgliedern, die sich tagtäglich mutig, kritisch und kreativ für die Qualität unserer gebauten Umwelt einsetzen.

Ich wünsche dem BSLA, dass er weiterhin diese starke, unabhängige Stimme bleibt. Eine Stimme, die sich einmischt, die fordert, die inspiriert. Und ich wünsche allen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, dass sie vermehrt und früher in Planungsprozesse einbezogen werden. Landschaftsarchitektur ist keine Dekoration unserer Zwischenräume – sie ist eine wichtige Grundlage unserer Lebensqualität.



Herzlichen Glückwunsch, lieber BSLA und vielen Dank!