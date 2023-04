Michael Jakob lehrt an verschiedenen Hochschulen und diskutierte in Ascona mit Durs Grünbein und Anja Kampmann über Landschaft Fotos: Eventi Letterari Monte Verità

Landschaft ist konstruiert - das wissen Landschaftsarchitektinnen, was dahinter steckt, und was daran spannend ist, erzählte Landschaftsphilosoph Michael Jakob an den diesjährigen Eventi Letterari Monte Verità.

Susanna Koeberle 20.04.2023 15:02

Im Rahmen der diesjährigen Eventi Letterari Monte Verità mit dem Motto «Von Bäumen und von Kriegen» sprach auch der Landschaftsphilosoph Michael Jakob. Er lehrt Theorie und Geschichte der Landschaft an der Hepia (Genf), am Politecnico in Mailand und an der Accademia di Architettura in Mendrisio. Gleichzeitig ist er Lehrstuhlinhaber für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Grenoble Alpes. An der HEAD beschäftigen sich seine Kurse unter anderem mit der Ästhetik des Designs und der Theorie der Natur. Im Gespräch erläuterte Jakob seine Lektüre von Landschaft als Zeichen. Wie kamen Sie als Literaturwissenschaftler zum Thema Landschaft? Ich bin über den Umweg der Bukolik zur Landschaft gekommen. Diese literarische Gattung ist deswegen so interessant, weil sie primär das Thema Natur behandelt. Ohne die Bukolik kann man weder die europäische Malerei, noch die Oper, noch das Ballett, noch die Musik verstehen. Sie ist eine Schule gewesen für europäische Kultur generell. Was zeigen diese Texte? Dass Landschaft nicht unmittelbar gegeben ist. Sie ist etwas Gebautes und Konstruiertes. Wir nehmen die Welt durch sprachliche Begriffe wahr, Landschaften werden entsprechend mit «Etiketten» versehen. Zugleich reichen diese Begriffe nie aus, um die Landschaft vollständig zu enthalten. Sie steuern aber unsere Landschaftserfahrung und haben einen wichtigen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Diese Begrifflichkeiten reflektieren ja auch Denkweisen. Die abendländische Philosophie sieht Natur und Kultur als ein Gegensatzpaar: Wir sind da und die Natur ist dort. Ginge es angesichts der heutigen Situation auch darum, diese Grammatik wieder zu verlernen? Landschaft ist ein typisches Produkt des europäischen Bewusstseins, das damit zu tun hat, die Welt auf eine gewisse Art und Weise zu sehen. Die Zentralperspektive spielte dabei eine entscheidende Rolle: Wir Euro...