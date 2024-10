Hans Weiss, zuhause in Bern (Archivbild von 2019) Fotos: Urs Walder

Köbi Gantenbein 22.10.2024 08:41

Landschaft bis zum letzten Tag Landschaftsschützer Hans Weiss ist mit 84 Jahren gestorben. Bis zu den letzten seiner Tage hat er gegen die Zumutungen der Gebrauchsschweiz an die Schönschweiz gekämpft – informiert, heiter und oft erfolgreich. 22.10.2024 08:41

Schutz der Auen bei Reichenau vor einer Autobahn; Schutz des Mittelprättigaus vor einem Skizirkus; Schutz einer Idylle vor Zweitwohnungen; Schutz der Ebene auf der Greina in der Surselva vor einem Stausee und noch in diesen Tagen Schutz der Waldhaussiedlung in Chur vor dem Abbruchhammer – viel Aufmerksamkeit schenkte Hans Weiss dem Kanton Graubünden. Das auch, weil er teils im Prättigau aufgewachsen ist. Sein Vater Richard war dort Lehrer und hat als Volkskundler die Landschaften und Lebensformen der Alpen erforscht. Hans war ein Büblein als sein Vater im Tessin abgestürzt ist; dessen Denken und Werk hat ihn später geprägt – Landschaft als Ort der Gesellschaft, die sie für ihre Produktion und Reproduktion braucht, und Landschaft, zwecklos schön, ein Ort für Blumen, Bäume, Beeren und Vögel. Von Richard lernte er Werkzeuge des Landschaftsfreundes: Laufen, schauen, spüren, merken und mit den Leuten reden. Richard tat das Schritt um Schritt im «Prättiger Gangwärch», Hans war ein leidenschaftlicher Gangwärcher und wollte nebst der Freude an der Landschaft deren Schutz vor Unsinn und Plünderung. Hans Weiss und Hochparterre Als ich ein junger Redaktor der «Bündner Zeitung» war, lernte ich ihn kennen. «Hanschi» und ich redeten in «ünscher Schprach», dem Walserdialekt – er sprach in einer Form, die heute niemand mehr redet im Tal. Ich lernte vieles über Landschaft, Raumplanung und Schönheit von ihm, holte Rat und Anregung, profitierte von seinem immensen Netz und ich schätzte seine liebenswert bubenhafte Art, wenn er sich anmeldete «zu ma Glesli Fläscher Rotwiin»; ich mochte seine listigen Äuglein im zunehmend zerfurchten Gesicht. So waren Hans Weiss und Hochparterre miteinander von Anfang an verbunden, er schätzte uns, er spannte mich ein, wenn es Bündnereien zu klären gab; er bot Benedikt Loderer auf, wenn es brannte – oder etwas anzuzünden war, er...