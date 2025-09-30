Dank der Unterstützung des Fonds Landschaft Schweiz restaurierte Trockenmauern in Ennetbürgen am Vierwaldstättersee. Fotos: Fonds Landschaft Schweiz

Kulturlandschaften kappen? Biodiversität bodigen? Seit 1991 unterstützt der Fonds Landschaft Schweiz traditionelle Kulturlandschaften. Der Bundesrat will diesen nun streichen, ebenso Beiträge an Biodiversität und Landschaftsqualität. 30.09.2025 09:55

1991, im Rahmen der Feierlichkeiten zum 700-Jahr-Jubiläum der Schweiz, wurde der Fonds Landschaft Schweiz gegründet. Die traditionellen Kulturlandschaften der Schweiz waren nämlich an vielen Orten am Verschwinden. Da bröckelte eine Trockenmauer, dort wurden Bäume gefällt und Felder zusammengelegt. Das hatte zumeist handfeste Gründe: Kleinräumige Strukturen, die mit viel Handeinsatz zu erhalten waren, sind zu teuer und stören einen effizienten landwirtschaftlichen Betrieb. Um dem Abhilfe zu schaffen gabe es den Fonds Landschaft Schweiz. In den 34 Jahren seiner bisherigen Existenz wurden über 2500 Projekte unterstützt. Alle Menschen in der Schweiz profitieren davon, wenn sie spazieren, die Landschaft geniessen und diese Strukturen sehen. Einen ähnlichen Zweck verfolgt der Bund mit den Landschaftsqualitätsbeiträgen an Landwirtinnen und Landwirte, einem Teil der Direktzahlungen. Diese wurden mit der Agrarpolitik 2014-17 eingeführt. Sie unterstützen gezielt landwirtschaftliche Leistungen für die Pflege charakteristischer Kulturlandschaften: Von den Waldweiden im Jura über die Terrassenlandschaften in den Alpen bis zu den Kastanienselven im Tessin. Laut den Sparplänen sollen die Kantone – statt wie bisher 10 Prozent – neu 50 Prozent dieser Beiträge bezahlen. Faktisch bedeutet dies das Ende der Landschaftsqualitätsbeiträge, weil die Kantone Beiträge in der nötigen Höhe nicht stemmen können. Das ist schade und vor allem bahnt sich hier ein schleichender Verlust der landschaftlichen Vielfalt an. Das schadet auch dem Tourismus, denn viele Leute suchen in der Schweiz genau diese kleinteiligen, abwechslungsreichen Landschaften. Wie die Stiftung Landschaftsschutz schreibt, steht das Einsparpotential von rund 70 Millionen Franken in keinem Verhältnis zum Schaden, den die Sparmassnahmen verursachen würden. Das Parlament wird nun zu den Sparpläne...