Der Prüfparkplatz in Oerlikon Fotos: Tiefbauamt Stadt Zürich

Kühler parkieren Bodenbeläge beeinflussen das Stadtklima. Seit 2023 führt die Stadt Zürich darum einen Versuch mit Parkplatzmaterialien durch. 2025 erschien der erste Zwischenbericht und ja: Heller und durchlässiger ist kühler. 28.10.2025 15:54

Parkplätze sind oft Hitzeinseln, weil sie zumeist stark versiegelt sind. Es kann kein Wasser verdunsten, und auch keines in den Boden einsickern. Das ginge auch anders. Die Stadt Zürich testet darum seit 2023 zusammen mit der ZHAW auf einem Parkplatz in Oerlikon, gleich neben Hallenstadion und Theater 11, wie unterschiedliche Oberflächen von Parkplätzen die Temperaturen reduzieren und die Entwässerung verbessern. Das tut die Stadt einerseits im Hinblick auf eigene Strategien, Normen und Richtlinien, die Ergebnisse stehen auch anderen Gemeinden zur Verfügung. Wie zu erwarten zeigen die Tests mit wissenschaftlichen Methoden, dass helle Natursteinpflaster und begrünte Beläge die besten klimatischen Eigenschaften aufweisen. Die Versickerungsleistung hängt von Substrattyp bzw. Fugenmaterial und -breite sowie Pflege ab. Organische Substrate fördern das Pflanzenwachstum, neigen jedoch zu Verschlämmung und Erosion. Die Langzeitentwicklung der Begrünung lässt sich erst in den kommenden Vegetationsperioden vollständig bewerten. Die Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst die Dauerhaftigkeit: Nicht zusätzlich stabilisierte Flächen wie Schotter- oder Kiesrasen eignen sich nur bedingt für Parkplatzflächen, da diese bei grossen Belastungen zu starker Verdichtung und schlechter Vegetationsentwicklung führen. Daher empfiehtl sich diese Art der Oberfläche vor allem auf wenig frequentierten Flächen wie Veloparkierungen oder in Randbereichen von Trottoirs. Was die Versuche auch zeigen: Anforderungen an Plätze sind unterschiedlich. Zu hoffen ist, es braucht in Zukunft weniger Parkplätze. Zugleich besteht bei grossen Parkflächen noch viel klimatisches Optimierungspotential - das dringend ausgeschöpft werden muss. Die Versuche der Stadt Zürich sind ein Schritt hin zu mehr Erfahrungswissen. ...