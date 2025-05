Bäume, Bänke und ein Spazierweg Fotos: Gaëtan Bally

Eine Linie gestalten: Kritik des <br>Ueberlandparks Die Umnutzung von Infrastrukturen hat einen linearen Park-Typ geschaffen. Wie gut ist die Gestaltung von Krebs und Herde? 08.05.2025 06:56

Der Ueberlandpark ist ein linearer Park. Vorfahren stehen in Frankreich und in den USA: Auf einer aufgelassenen Eisenbahnstrecke schlängelt sich seit 1993 die Coulée verte René-Dumont durch Paris. Zehn Jahre später entstand die High Line in New York. Der Brückenpark hat eine neue Natur im ersten Stock der Stadt geschaffen, eine erhöhte Promenade. In Paris wurzeln die Pflanzen im Erdreich, in New York hat der Landschaftsgärtner Piet Oudolf die Pflanzenverwendung auf die Brücke abgestimmt. Hier knüpfen Krebs und Herde an. Unter dem Park in Schwamendingen liegt jedoch kein tiefgründiger Bahndamm oder keine filigrane Eisenbrücke, sondern Beton. Wie lässt sich also diese lange Betonschlange gestalten? Landschaftsarchitekt Matthias Krebs bringt die entwerferische Steilvorlage auf den Punkt: «Eigentlich ist der Ueberlandpark ein Felsband wie die Lägern zwischen Baden und Regensberg.» Ein trockener und windexponierter Extremstandort also, der eine spezielle Flora verlangt. Die Entwurfsidee mit Vegetationsrechtecken, die sich um die Ecke klappen, wurde konsequent umgesetzt. Rundungen finden sich keine im Parkplan, organische Formen bringt die Vegetation. Nur Bäume, Sträucher und Stauden weichen mit ihren krummen Linien und geschwungenen Blättern von den rechten Winkeln der Beetränder ab und brechen die strengen Linien mit der Üppigkeit, die viele Entwürfe des Landschaftsarchitekturbüros Krebs und Herde auszeichnet. Die Blüten- und Blattfarben sind in einem ausgeklügelten Konzept aufeinander abgestimmt. Bänke und Schattendächer fügen sich ebenfalls in das rechtwinklige Muster ein. Leichtbau und statische Notwendigkeit prägen ihre Gestalt. Ihre tatzelwurmartigen Beine stehen aus statischen Gründen genau über den langen Betonträgern des Autobahnsarkophags. An der Materialisierung des unübersehbaren Betonkörpers wurde lange experimentiert. Vor dem Bau liessen die Arc...