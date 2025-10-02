Die Zukunftsdisziplin Landschaftsarchitektur im renommierten Fachmagazin. Fotos: inspiredpencil.com

Komplexe Planung braucht Landschaftsarchitektur Städtisches Wassermanagement ist nicht nur Ingenieursaufgabe. Um Gestaltung, Ökologie und bauliche Effizienz zusammenzubringen, braucht es Landschaftsarchitektur, so ein Artikel in "Nature". 02.10.2025 13:34

Ein Artikel in ‹Nature›, ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Non plus ultra. Umso schöner, wenn es dabei um Landschaftsarchitektur geht. Der Titel: «Urban Water Projects must consider Landscape Architecture». Ein Team des ETH Future Cities Lab um Landschaftsforscher Nicolas Salliou und ETH-Professorin Adrienne Grêt-Regamey hat einen Kommentar mit Aufforderung veröffentlicht. Die Quintessenz: Bei Projekten des städtischen Wassermanagements, also der Aufbereitung von Trinkwasser, dem Umgang mit Wassergefahren, der Regenwasserableitung und der Bewässerung des Stadtgrüns, werden zumeist nur ingenieurstechnische Aspekte betrachtet. Für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser in der Stadt braucht es aber mehr: Pflanzen, Tiere und Menschen benutzen die Räume und stellen Ansprüche an sie. Landschaftsarchitekt:innen können Komplexität Salliou et al. präsentieren ein wissenschaftlich untermauertes, prominent platziertes Plädoyer für mehr Landschaftsarchitektur statt reinem Ingenieursblick. Die Disziplin sei darum zentral, weil sie mit Komplexität umzugehen verstehe. In der Vergangenheit wurden städtische Wasserprobleme häufig simplifiziert, was bisweilen zu katastrophalen Ergebnissen führte. Lokale Gemeinschaften, also Anwohnerinnen und Anwohner und lokale Ökosysteme wurden nicht berücksichtigt und hatten negative Folgen zu tragen, wie der Artikel zeigt. Das geschah im globalen Süden, aber auch in entwickelten Ländern. Langfristig robuste Systeme des Wassermanagements funktionieren nur dann, wenn sie lokale Interessengruppen sie mittragen und spezifische lokale Gegebenheiten berücksichtigt werden – oder ein Projekt gar eine Verbesserung gegenüber dem Vorzustand bringt wie etwa mehr kühlendes und biodiverses Grün in zuvor heissen und trockenen Strassen. Naturwissenschaftliche Analyse als Grundlage für gut...