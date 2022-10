Hier die Klimaspuren-Wanderer bei ihrer Ankunft in Genf.

Klimaspuren macht in Rapperswil Station. Die Macher laden am Mittwoch, 19. Oktober 2022, in die Aula des Campus Rapperswil-Jona an der OST. Gezeigt wird der Film, begleitet von Musik und Buch.

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022 zeigen die Klimaspuren-Wanderer Film und Buch «Auf Klimaspuren» in der Aula des Campus Rapperswil-Jona an der OST, begleitet vom Orchester «Bandella del Sole» von Köbi Gantenbein. Im Sommer 2021 wanderte eine bunte Gruppe von Ilanz nach Genf – auf Klimaspuren. Die OST war Partnerin des Projekts. Aus der Wanderung, den Ortsterminen und Begegnungen sind ein Film und ein Buch über die Klimakrise und -politik in der Schweiz entstanden.

