Das Titelbild: Der renaturierte Steinibach in Horw im neuen Park des Ziegeleiareals. Fotos: Manuel Medina González

Karton goes Landscape Das Zentralschweizer Architekturmagazin widmet sich in der Septemberausgabe der Landschaft, mit Projekten in Stadt, Agglo und Land und einem Essay. 22.09.2025 13:56

Dreimal im Jahr liegt dem Zentralschweizer Kulturmagazin ‹041› das ‹Karton› bei. Weil der BSLA, Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, diese Jahr 100 Jahre alt wird, schaut die Septemberausgabe aus den Gebäuden heraus, in die Landschaft. Vorgestellt werden Projekte in der Zentralschweiz, einer Region, in der sich gerade viel tut. Ehemalige Bauerndörfer sind zu Agglomerationsgemeinden geworden, und das bedeutet neben Bevölkerungswachstum einen Bauboom. Dieser zeigt auch Auswirkungen auf die Zwischen- und Strassenräume: Ehemalige Fabriken werden zu Wohnquartieren, Strassenkreuzungen zu Plätzen, Parkplätze zu Mini-Grünflächen und Parkbank-Standorten. Karton stellt fünf Projekte vor, ein Essay sinniert über die leichte Unordnung, die die Natur in akkurat aufgeräumte Asphaltlandschaften bringt. Das Heft schliesst mit einem Artikel zu einer Fotoinstallation und einem weiteren über die Geschichte der Kinderheime in Ägeri. ...