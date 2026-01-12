Der Fussweg ‹Innerer Garten› führt im Süden an der Siedlung Leutschenbach vorbei. Fotos: Dan Cermak

Innen üppig, aussen still Der Aussenraum der Siedlung Leutschenbach oszilliert zwischen Dichte im Hof und Weite am Bach. Die Anforderung an die Landschaftsarchitektur: Möglichst viel möglichst grün im engen Raum unterbringen. 12.01.2026 11:00

Maximal viel Grün umwuchert die maximale dichte Bebauung. Das ist der Aussenraum der Siedlung Leutschenbach, gestaltet vom Landschaftsarchitekturbüro Atelier Oriri. Dereinst zeigt der Blick von oben in den Hof ein Blätterdach, durchsetzt mit den moosig begrünten Wellblechdächern der Pavillonhäuser. Im Norden liegt die Siedlung am Leutschenpark, der als erstes Stück Stadt-Aussenraum schon 2008 mitten in der damals noch recht unwirtlichen Gewerbegegend Vorbote dafür war, dass hier bald viele Leute wohnen werden. Auf der kleinen Bühne mitten im Leutschenpark blickt man direkt auf die rot-grau-weisse Siedlungswand. Zwischen Park und Block liegt die Allee der Leutschenbachstrasse, gleich dahinter folgt noch ein breiter Vorbereich bis zur Fassade. Ein Vorgarten ist es nicht, eher ein Platzteil, und teilweise Pflichtparkplatz. ###Media_2### Der Hauptanziehungspunkt des Erdgeschosses ist die neue Supermarkt-Filiale. Wer da parkieren möchte, muss um die Bäume herumzirkeln – wer aus dem Laden heraustritt, muss sich vor den Autos in Acht nehmen. Etwas ungeschickt. Diese kleine Unbequemlichkeit, die ebenfalls vor dem Brockenhaus auftritt, war nötig, damit der Rest der Bodenfläche vor der Fassade autofrei bleiben darf. Die Fläche ist asphaltiert, abgesehen von einem wellig begrenzten Baumrabattenstreifen zwischen Siedlungsvorplatz und Strasse. Betonkanäle leiten das Regenwasser dort hinein. Unter den Bäumen lässt sich auf runden Betonelementen sitzen. Abgesehen von diesen Betontupfern ist der Vorgarten der Schaufassade auffallend schlicht. Das gärtnerische Feuerwerk entzündet sich im Hof. ###Media_3### Die Kindergartenkinder im Westteil der Siedlung haben dank der Hängebrücke einen besonderen Kindergartenweg. Ursprünglich war eine grössere Brücke geplant, die gefundene Lösung ist nun gewässerraumkonform und spannend für die Kinder. Werden auch Erwach...