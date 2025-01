Umschlag eines amerikanischen Kinderbuchs über Wissenschaft von 1940 (The Wonderworld of Science, Book 3)

Aus der Wissenschafts-Wunderwelt In der Schweiz wird viel raum- und grünrelevantes geforscht. Zum Einstieg: Waldbaden genau analysiert, Demokratie in der nachhaltigen Stadtentwicklung und wie Naturschützende Natur verstehen. 15.01.2025 12:06

1: Städtisches Waldbaden, wissenschaftlich Natur im Siedlungsraum dient auch der menschlichen Erholung. Ein Artikel von Heidi Baumann und Adrienne Grêt-Regamey (Planning of Landscape and Urban Systems PLUS) der ETH Zürich zeigt die Resultate einer experimentellen Studie. Die Forschungsfrage: Können mehr Pflanzen negative Effekte starker und dichter Siedlungsentwicklung auf das Wohlbefinden der Menschen mildern? Dafür entwickelten die Wissenschaftlerinnen ein komplexes virtuelles Setting, dem Probandinnen und Probanden ausgesetzt wurden. So versucht man, Reaktionen auf Umgebungsveränderungen kontrolliert zu erfassen. Das Resultat: Es gibt feine Unterschiede. In Wohnumgebungen wie Arbeitervierteln, Sechzigerjahre-Blocksiedlungen und Genossenschafts-Zeilenbauten verbessert mehr Grün, egal ob abwechslungsreich oder eintönig, das Wohlbefinden signifikant. Zentrale Stadtquartiere und Einfamilienhausviertel werden immer als attraktiv wahrgenommen, Begrünung spielt weniger eine Rolle. Das heisst: Gerade in vernachlässigten und weniger wohlhabenden Quartieren ist Natur besonders wichtig. Der Artikel endet denn auch mit einem Appell an die Stadtplanung, mehr Natur zu wagen. 2: Demokratiedefizite in der nachhaltigen Stadtentwicklung Setzen sich Stadtregierungen in Europa für die Stadtentwicklungsziele ein, die auch aus Bevölkerungssicht dringend gelöst werden müssen? Mit dieser Frage schafft es Schweizer Stadtentwicklungsforschung in die renommierte Fachzeitschrift «Nature sustainability». Eine Forschungsgruppe um David Kaufmann, Assistenzprofessor für Raumentwicklung und Stadtpolitik an der ETH hat in acht europäischen Städten 5800 Einwohnerinnen und Einwohner befragt, wie sie die Umsetzung städtischen Nachhaltigkeitsziele der UNO in ihren Städten wahrnehmen und inwiefern sie sich darin vertreten sehen. Die Forschenden verglichen die Bevölkerungssicht mit den in den jeweil...