So ähnlich wie 1977 sieht es in Göschenen bald wieder aus, wenn die 2. Gotthardröhre gebaut wird. Was könnte aber danach entstehen? Fotos: Hans Krebs

Gotthard: über Grenzen hinaus denken Der Gotthard-Strassentunnel bringt Aushubmaterial. Was könnte damit gemacht werden? Studierende der ETH stellten vor lokalem Publikum in Airolo Projekte vor – und die Diskussionen um den Gotthard gehen weiter. 13.03.2023 11:15

Am Gotthard tut sich was: In Andermatt wuchert das Resort, in Göschenen und Airolo die Baustelle der zweiten Strassentunnelröhre und Airolo wird nach Vollendung des Tunnels eine Autobahnüberdeckung erhalten. Dieser aktuelle Wandel der Kulturlandschaft Gotthard war Anlass für ein Semesterprojekt in Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich: Das Ziel war, möglichst verschiedene und innovative Ideen für den Umgang mit dem Aushubmaterial des Tunnels zu finden. Studierende der Gastprofessorin für Landschaftsarchitektur Martina Voser präsentierten am Samstag, 11. März verschiedene Denkansätze und stellten sich in Airolo dem lokalen Publikum. Die Projekte sind noch bis 17. März im Spazio Alpino in Airolo ausgestellt. Neuer Stausee oder Ausbau Berglandwirtschaft im Klimawandel? Eigentlich steht schon fest, was mit den 7.4 Millionen Tonnen Gesteinsmaterial aus der 2. Gotthardröhre passieren wird. So viel wie möglich wird für den Ausbau des Tunnels wiederverwendet und dient dazu, die neue Autobahnüberdeckung in Airolo zu bauen, doch der grösste Teil des Materials kommt in den Urnersee. Was hätte man damit alles sonst noch anstellen können? Gedacht wurde gross. Die Vorschläge reichen von einem neuen Stausee zur Stromproduktion gleich unterhalb Göschenen über Landwirtschaftsterrassen oder Kleinwasserspeicher bis hin zu einem regionalen Zentrum zur Bodenmaterialsanierung und Ideen, wie mit dem Schmutzwasser aus dem Tunnel und von der Autobahn eine Kombination von Wasserreinigungs-Feuchtgebiet und Naherholungsfläche entstehen könnte. Denkanstoss Autobahnbaustelle Die Denkanstösse der Studierenden gaben zu reden: Airolo hat die Chance gepackt, das ASTRA von der Idee der Autobahnüberdeckung zu überzeugen, aber wäre Ähnliches nicht auch in Göschenen möglich? Braucht der Kanton Uri fünf Autobahnausfahrten? Welche Möglic...