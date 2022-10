eine besonders alte Schnecke? Fotos: André Mégroz

Naturhistorische Sammlungen und botanische Gärten gelten vielen als langweilig und verstaubt. Sie bergen aber viele Schätze, die sich auf den ersten Blick nicht erschliessen. Ausserdem sind sie eine der Grundlagen für ein umfassendes Landschaftsverständnis: Was kreucht und fleucht in der Schweiz oder auch an ganz weit enfernten Orten, was wächst wo und welche Bedingungen brauchen Pflanzen, Tiere und Pilze, damit sie optimal gedeihen können? Wie sah die Landschaft vor langer Zeit aus und warum wissen wir das? Der Tag der naturhistorischen Sammlungen am 20. November ist eine Gelegenheit, sich wieder einmal mit diesen Themen zu befassen. Fast 20 Museen und botanische Gärten laden zum Spezialprogramm.