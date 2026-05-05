Attraktives Gehen in Zeiten des Klimawandels: Die Fachtagung von Fussverkehr Schweiz zeigt unter anderem beispielhafte Planungen.

Zu diesem Thema findet am 25. Juni 2026 die Fachtagung von Fussverkehr Schweiz statt. Anmelden kann man sich bis zum 4. Juni 2026.

Stéphanie Hegelbach 05.05.2026 18:44

Gehen in Zeiten des Klimawandels Zu diesem Thema findet am 25. Juni 2026 die Fachtagung von Fussverkehr Schweiz statt. Anmelden kann man sich bis zum 4. Juni 2026. 05.05.2026 18:44

Als CO2-ärmste Fortbewegungsart ist Gehen eine effektive Antwort auf die klimatischen Herausforderungen. Allerdings hinken unsere Siedlungs- und Strassenräume hinterher. Oft sind sie versiegelt und noch nicht auf die neuen klimatischen Bedingungen angepasst. Wie werden Siedlungsräume für den Fussverkehr attraktiv und zugleich resilienter gegen Klimawandel? Die Fachtagung «Gehen in Zeiten des Klimawandels», die am 25. Juni 2026 in Sitten stattfindet, präsentiert Lösungsansätze und «good practices» zur Reduktion der Auswirkungen des Klimawandels in Siedlungsräumen und zur Förderung des Gehens. Das Programm am Vormittag besteht aus jeweils 20-minütigen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion. Am Nachmittag erkunden die Teilnehmenden die Stadt Sitten in einem Walkshop und können sich mit Fachleuten aus den Bereichen Verkehrs- und Raumplanung, Städtebau, Landschaftsarchitektur, Ingenieurwesen und politischen Entscheidungsträgern vernetzen. Für Interessierte besteht zudem die Möglichkeit, ein eigenes Projekt an einem Marktstand zu präsentieren. Der Anmeldeschluss zur Fachtagung ist am 4. Juni 2026. Mehr Infos und das detaillierte Programm finden sich auf der Website von Fussverkehr Schweiz....