Grossformatige Bilder gliedern die vier Bände. Fotos: Guillaume Musset

Gebündeltes Gartenwissen Was wächst wo wie gut? Eine Antwort auf diese Frage und vieles mehr bietet das neue Garten-Standardwerk zur Pflanzenverwendung von Urs Lüscher, das viele Jahre Erfahrungswissen zusammenfasst. 11.06.2025 14:00

Leinengebunden und dreibändig mit einem Zusatzband, so kommt die Pflanzenenzyklopädie ‹Plantae› daher. Urs Lüscher, erfahrener Gärtner mit einer grossen Leidenschaft für Pflanzen, teilt darin sein Wissen aus mehr als 20 Jahren Praxis. 4000 einheimische und aus der ganzen Welt in Schweizer Gärten eingeführte Bäume, Sträucher, Stauden und krautige Pflanzen stellt er vor – von A wie Abelia chinensis, einem Zierstrauch mit kleinen weissrosa Blüten, ursprünglich aus Ostasien, bis Z wie Zoysia tenuifolia, dem Maskarenen-Gras, das als trockenheitsbeständiges Rasengras für warme Standorte seinen Weg in die Schweiz gefunden hat. Im Zusatzband werden wichtige gärtnerische Fachbegriffe mit präziser Beschreibung und Bildern erläutert. Wer etwa erfahren möchte, wie sich Veredelungstechniken für Bäume unterscheiden und wann welche Methode angebracht ist, findet hier fundierte Antworten. ###Media_2### Die Bücher bestechen auch durch die sorgfältige Gestaltung. Die überbordende Fülle der Lemmata ist gebändigt, mit grossformatigen Bildern ergänzt und so leicht zugänglich gemacht. Jede Pflanze wird mit Fotos aus Lüschers Archiv illustriert und beschrieben. Präzis stellen die kurzen Einträge Form und Habitus einer Pflanze vor, ihre Blattformen, Blüten, Früchte. Dazu kommt jeweils ein Text über die Verwendung. Hier verstecken sich kleine Schätze und Anekdoten, vor allem aber handfeste Tipps zur Frage, wie und wo eine Pflanze gedeiht – und wie und wo eben nicht. Was wächst gut im Hügelland, was in tiefen Lagen? Die Enzyklopädie hilft auch bei der Pflanzenwahl für einen biodiversen Garten und ermöglicht allen Interessierten die Anwendung von Lüschers Erfahrungswissen. ###Media_3### Mit den vielen, genau auf das kleinräumig sehr variable und oft überraschend milde Klima der Schweiz angepassten Pflanzenverwendungstipps, die so bisher schwierig zu finden war...