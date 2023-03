Zukunftsvisionen im Garten - das verspricht die Ausstellung

Gärten – und was sie uns für die Zukunft sagen Das Vitra-Museum beginnt den Frühling im Garten. Die Ausstellung "Garden Futures" zeigt wegweisende Ideen aus der Geschichte der Landschaftsarchitektur, über die Zukunft erfahren wir aber wenig. 30.03.2023 15:33

Natur und Kultur gehören zusammen, und zwar im Garten. Das KuratorInnenteam um das italienische Designduo ‹Formafantasma›, das Vitra-Museum und das Rotterdamer ‹Nieuwe Instituut› nimmt sich der Gärten an und zeigt in Weil am Rhein Grünes. Welche Ideen stecken dahinter? Gärten sind Spiegel von Identitäten, Träumen und Visionen, haben tiefe kulturelle Wurzeln und sind Ausdruck unserer Beziehung zur Natur. Sie dienen auch als Experimentierfelder für soziale Gerechtigkeit, Biodiversität und eine nachhaltige Entwicklung. Die Ausstellung fragt nach Idealvorstellungen, die das Gartenideal prägen. Ein Ritt durch die Gartengeschichte Präsentiert wird ein informativer Ritt durch die Gartengeschichte. Den Anfang machen Designexponate von Gartenbaugeräten bis Gartenmobiliar, verbunden mit Illustrationen zur Gartengeschichte. Weiter geht es mit ausgewählten politischen Statements zu Gärten: Ein Schaukasten zeigt etwa dem Pflanzenimport aus den Kolonien und früher biomorpher Architektur: So war das Tragwerk des Londoner Kristallplalasts direkt inspiriert vom Blattaderngeflecht der Riesenseerose Victoria Amazonica. Weitere Schaukässten widmen sich dem Einfamilienhausideal mit grünem Rasen und heiler Familie oder dem Gärtnern als Raumaneignung in der Stadt oder auch als Widerstand in Kriegszeiten. In einem nächsten Raum werden Gestalterinnen und Landschaftsarchitekten vorgestellt, von Roberto Burle Marx über Mien Ruys bis Derek Jarman und Zheng Guogu. Eine Riesen-Diaschau lässt die Besucherin in die Gärten eintauchen, was etwas entschädigt für die sonst eher kleinen Bilder des Grüns in der Ausstellung. Dann geht es nach oben, wo ein paar ausgewählte aktuelle Projekte ausgestellt sind, vor einem raumfüllenden Landschaftsteppich von Ale...