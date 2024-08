Der künstlerische Garten von Athene Galiciadis Fotos: Michel Gilgen

Susanna Koeberle 30.07.2024

Gärten in rauer Bergwelt In Bondo im Bergell gibt es diesen Sommer Kunstwerke zu bestaunen. Die dritte Biennale Bregaglia zeigt unter dem Motto «Architektur und Gärten» Interventionen im Bergsturzdorf Bondo. 30.07.2024 16:14

Einen Garten zu bestellen und ein Kunstwerk zu kreieren, sind zwei verwandte Aktivitäten. Das Wort Kultur meint ja mehr als die schönen Künste: Auch einen Garten muss man kultivieren. Ähnlich dem Garten und der Kunst ist auch Architektur eine kulturelle Leistung, die durch Dialog entsteht. Wie ein solcher Austausch zwischen unterschiedlichen Formen von Kultur gelingen kann, zeigt die Biennale Bregaglia. Die dritte Ausgabe dieses Kunstanlasses im Bergell findet unter dem Motto «Architektur und Gärten» in Bondo statt. Gartenkultur wird im Bergell hochgehalten, davon zeugt nicht zuletzt der Schulthess Gartenpreis, der 2009 an zwei Salis-Gärten ging; einer davon liegt im Dorf Bondo. Aber auch unspektakulärere Beispiele verweisen auf die Verbundenheit der ortansässigen Bevölkerung mit dieser Kulturpraxis. Von einem dieser Gärten, seiner Besitzerin und ihrer Beziehung zum Gärtnern handelt etwa der berührende Film «Besuchen gehen» von Lea Schaffner. Sie ist eine der zehn Kunstschaffenden, die von einer Jury ausgewählt wurden, in ein Zwiegespräch mit dem Ort zu treten und daraus ein Werk zu entwickeln. Die Künstler und Künstlerinnen durften im Februar an einer einwöchigen Residenz teilnehmen und sich mit dem Tal und seiner Geschichte vertraut machen. Einzelne waren zum ersten Mal im Bergell, andere wie etwa der Fotograf und Sozialwissenschaftler Marcel Herbst kennen die Landschaft aus zahlreichen früheren Besuchen. ###Media_2### Dorfwunden durch den Bergsturz und Paläste Zum Thema Garten und Architektur bietet Bondo einige Anknüpfungspunkte. Nicht nur, weil sich hier mehrere schöne Exponate befinden, welche die reiche Baukultur zwischen vernakulärer Architektur und prächtigen Palazzi vorführen. Bondo steht zugleich für den noch nicht ganz abgeschlossenen Wiederaufbau nach dem verheerenden Bergsturz von 2017. Die Gemeinde befindet sich nach wie vor in einem P...