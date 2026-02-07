Mobile Baumgruppen bilden eine Baumschule auf Zeit und strukturieren die Brache ‹Josefina› in Zürich West. Fotos: Samuel Bramley

Damaris Baumann 07.02.2026 08:00

Freiraum auf Zeit Die Freifläche ‹Josefina› von Denkstatt ist ein provisorischer Park, der sich laufend verändert. In der ‹Baumschule auf Zeit› probt die Stadt Zürich neue Nutzungsformen. 07.02.2026 08:00

In den kommenden Jahren wird in Zürich West die Freifläche zwischen Fernwärmezentrum, Viaduktbögen und der Zentralwäscherei unter dem Namen ‹Josefina› bespielt. Danach soll auf dem 20 000 Quadratmeter grossen städtischen Areal ein gemischtes Quartier mit Wohnbauten und Park entstehen. Wie lange der politische Aushandlungsprozess betreffend der Dichte und des Anteils an gemeinnützigen Wohnungen dauern wird, ist offen – auch steht die nötige Umzonung für Teile des Areals noch aus. Eine erste städtische Studie wurde nach der Initiative des Vereins ‹Josef will leben› gestoppt. Die Freifläche dürfte der Stadt darum länger erhalten bleiben. ###Media_2### Der Name Josefina knüpft an die nahgelegene Josefswiese an, eine etablierte Parkanlage im Kreis 5. Die temporäre ‹Josefina› ist jünger, aber mit rund 4000 Quadratmetern keineswegs klein. Und mit einem ‹terrain vague›, einem kahlen Ort mit Relikten aus der Vergangenheit, wie ihn Man Ray in einem seiner Bilder festhielt, hat sie nichts gemein. Nach dem Teilrückbau der Kehrichtverbrennungsanlage und der Entsorgung des kontaminierten Bodens blieb eine sauber planierte Kiesfläche zurück. Seit 2025 strukturieren über 200 Bäume in ‹Airpots› das Gelände. Es ist eine Baumschule auf Zeit. Die Bäume gewöhnen sich an das Stadtklima, bilden Feinwurzeln aus und werden später in städtische Grünanlagen verpflanzt. Während Jugendliche aus dem Quartier den neuen Freiraum rasch für sich entdeckt haben, wurde die breitere Bevölkerung über ein Mitwirkungsverfahren eingeladen, den Ort aktiv mitzugestalten. Im durch ein interdisziplinäres Team geleiteten Prozess brachte die Nachbarschaft ihre Bedürfnisse ein: mehr Schatten, zusätzliche Sitzgelegenheiten und einen Bodenbelag, der Picknicks erlaubt, aber auch Raum für Natur. In einem Workshop entstanden daraufhin als erste Massnahme selbstgebaute H...