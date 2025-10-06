Festival zu Biodiversität und Stadtökologie
Im Rahmen einer Sonderausgabe im Oktober 2025 widmet sich das interdisziplinäres Basler Musikfestival Interfinity den Themen Biodiversität, Nachhaltigkeit und Stadtökologie.
Im Programm sind unter anderem eine Opernproduktion von Sivan Eldar (Like Flesh) sowie die neuen Ausstellung ‹After The Deluge› von Michael Schindhelm im Basler Franck-Areal. Im Zentrum steht die Frage: «Stell dir vor, es kommt eine grosse Flut – und danach entsteht eine neue Welt.» Das Publikum ist eingeladen, eigene Pflanzen oder Objekte mitzubringen – als Teil einer modernen Arche Noah mitten in der Stadt. Was empfindet man als schützenswert für eine ferne Welt, wie stellt man sich die Städte der Zukunft vor?
13.–19. Oktober 2025
www.interfinity.ch