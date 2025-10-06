Im Programm sind unter anderem eine Opernproduktion von Sivan Eldar (Like Flesh) sowie die neuen Ausstellung ‹After The Deluge› von Michael Schindhelm im Basler Franck-Areal. Im Zentrum steht die Frage: «Stell dir vor, es kommt eine grosse Flut – und danach entsteht eine neue Welt.» Das Publikum ist eingeladen, eigene Pflanzen oder Objekte mitzubringen – als Teil einer modernen Arche Noah mitten in der Stadt. Was empfindet man als schützenswert für eine ferne Welt, wie stellt man sich die Städte der Zukunft vor?