Bäume in der Stadt sind unter Druck: Verbreitete Arten wie die Rosskastanie kränkeln und müssen ersetzt werden. Doch wie? Eine Suche nach dem idealen Baum.

Im Sommer 2024 verkündete die Stadt Zürich, dass die 63 Rosskastanien am Zürcher Neumühlequai zugunsten neuer Bäumlein verschwinden sollen. Die rund 100 Jahre alte Allee gegenüber dem Platzspitzpark prägt den Stadtraum und sorgt im Sommer für Kühle. Strassen mit derart grossen und alten Bäumen sind in Zürich mittlerweile eine Seltenheit. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Ankündigung sogleich Proteste nach sich zog, bis hin zu einer Petition gegen die Abholzung, die von 12 015 Personen unterschrieben und letzten Herbst dem Stadtrat überreicht wurde. Viele Leute hängen an der grünen Stadt und schätzen die tägliche Präsenz der schattigen Riesen im sonst recht mineralischen Wohnumfeld. Abholzen trotz Bekenntnis zum Baumschutz Der Wert grosser Bäume ist in den letzten Jahren dank Klimaanpassungs-Strategien und einem wachsenden Bewusstsein für die Stadtnatur gestiegen. Das haben auch die Stadtverwaltungen erkannt und zeigen dies mit zahlreichen Konzepten zu Stadtbegrünung und Baumschutz. Wie also kam es zum Entscheid, die meisten der Bäume ab 2028 zu fällen? Die Strom- und Wasserleitungen unter dem Neumühlequai sollen saniert werden, was Sperrungen der Strasse mit sich bringt. Die Autos und Lastwagen können über die Stampfenbachstrasse umgeleitet werden, die Ambulanzfahrzeuge der städtischen Sanitätswache – diese liegt direkt am Neumühlequai – jedoch nicht. Da deshalb eine Fahrspur neben Baustelle und Installationsplatz benötigt wird, sollen die Bäume weg. ###Media_2### Ist es gerechtfertigt, 100-jährige Bäume wegen einer provisorischen Fahrspur zu entfernen? Im Grunde düfte die Stadt Zürich es nicht erlauben, bekennt sie sich mit der ‹Fachplanung Stadtbäume› explizit dazu, die Kronenfläche und die Zahl der Bäume in der Stadt zu erhöhen. Doch leider ist es auch so, dass die betreffenden Rosskastanien stark geschädigt sind. Bere...