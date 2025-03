Die Bedeutung der Siedlungstrenngürtel für die Raumplanung.

Christine Meier 03.03.2025 08:00

«Es braucht nicht nur Aufwertung, sondern auch Vernetzung» Basel-Landschaft setzt bei der Raumplanung auf das Instrument der Siedlungstrenngürtel. Die zuständige Landschaftsarchitektin Laura Chavanne erklärt, welche Ziele der Kanton verfolgt. 03.03.2025 08:00

Frau Chavanne, der Kanton Basel-Landschaft setzt bei der Raumplanung konsequent auf das Instrument der Siedlungstrenngürtel. Welche Ziele verbindet man damit? Laura Chavanne: Die Siedlungstrenngürtel waren schon 2001 Bestandteil des ‹Regionalplans Siedlung›, des Vorgängers des kantonalen Richtplans. Man erkannte schon damals die Notwendigkeit, die Räume für die ökologische Vernetzung frei zu halten und die wertvollen landwirtschaftlichen Böden zu bewahren. Auch die Bedeutung der Siedlungstrenngürtel für die Frischluftzufuhr und die Gliederung der Siedlungsgebiete war damals bereits Thema. In den heutigen Richtplan hat man zudem die Naherholung als Zielsetzung aufgenommen. Auch die Aufwertung der Landschaftsräume zählt zu den Zielen des Richtplans Basel-Landschaft. Welchen Beitrag kann Ihrer Meinung nach die soeben erarbeitete Landschaftskonzeption leisten? In den Siedlungstrenngürteln können keine neuen Bauzonen ausgeschieden werden. Kleinere Bauvorhaben für landwirtschaftliche Zwecke und für Erholung und Sport sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen, Voraussetzung ist aber, dass sie den Charakter der Landschaftsräume nicht beeinträchtigen. Hier haben wir mit der kantonalen Landschaftskonzeption eine wichtige neue Grundlage: Sie zeigt, welche Bedeutung die Siedlungstrenngürtel bei den verschiedenen Landschaftstypen haben und welche Schlüsselelemente für den Erhalt oder die Stärkung ihres Charakters und ihrer Funktionalität wichtig sind. Was wäre nötig, damit auch im Kanton Basel-Landschaft ein ähnliches Projekt zum Fliegen käme wie der durchgehende Grüngürtel um Bern, das ‹Grüne Band›? Das Konzept des ‹Grünen Bandes› passt sehr gut zu den räumlichen Voraussetzungen rund um Bern. In der Region Basel wird – besonders mit dem Agglomerationsprogramm – das Konzept der ‹Grünen Finger› angestrebt. Das ist folgerichtig bei den spezifischen r...