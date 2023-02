Terrraterrre vermittelt Erde von Baustelle zu Baustelle Fotos: terrraterrre

Erde tauschen Tauschbörsen für Baumaterial gibt es schon länger, in der Landschaftsarchitektur geht es aber oft auch um andere Materialien. TerrraTerrre führt Erd-Anbieter zu Erd-Abnehmerinnen. 03.02.2023 12:56

Bauteilbörsen sind bekannt. Wenn gebaut wird, fallen aber auch andere Materialien an, die gut weiterverwendet werden können, auf preisgekrönte Weise etwa beim Bronzenen Hasen 2022 "Primeo Energie Kosmos" in Münchenstein. Was dort eine projektbasierte, minutiöse Suche in einem relativ engen Kreis um die Baustelle war, kann teilweise institutionalisiert werden, wie ein innovatives Projekt aus der Westschweiz zeigt. Terrraterrre nimmt sich dem Humus, dem Boden, der Erde an. Auf der interaktiven Seite finden Anbieter und Abnehmerinnen von Bodensubstrat zueinander: Die Aushubmaterialien werden genau beschrieben, die Karte zeigt, wo etwas zu holen ist. Hoffentlich findet so fruchtbare Erde, die irgendwo entfernt werden muss, möglichst bald einen neuen Einsatzort. Hinter dem Projekt steckt ein Verein, gegründet von Landschaftsarchitekt Jan Forster und Bodenkundler Yannick Poyat. Terrraterrre startet in der Romandie, hoffentlich schwappt die Idee auch bald über den Röstigraben....