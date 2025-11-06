Und plötzlich geht es doch: Bäume mitten auf der Strasse. Fotos: Halmeskobel

Entsiegelung gestalten Das Büro Meta Landschaftsarchitektur hat auf dem Gewerbegebiet Dreispitz in Basel und Münchenstein die Presslufthämmer auffahren lassen und Pflanzen in den Kies des Strassenaufbaus gesetzt. 06.11.2025 16:00

Das Gewerbegebiet Dreispitz in Basel und Münchenstein ist 50 Hektar gross. Seit rund 20 Jahren gedeihen dort zwischen Fabriken, Lagerhallen und Handwerksbetrieben neue Nutzungen: Museen, Büros, (Hoch-)Schulen und einzelne Wohngebäude. Zuletzt ist das Kunsthaus Baselland fertig geworden, etwas versteckt in der zweiten Reihe. Lastwagen und Gewerbefahrzeuge verkehren und parken immer noch auf der Helsinki-Strasse vor dem Kunsthaus. Damit Fussgänger besser zum Museum finden, sollte ein Signaletiksystem entwickelt werden. Das Büro Meta Landschaftsarchitektur hat sich dieser Aufgabe angenommen. ###Media_4### Anstatt Tafeln und Verkehrslenkungselemente aufzustellen, liess Meta die Presslufthämmer auffahren. Gezielt wurde Asphalt entfernt. In den Kies des Strassenaufbaus pflanzte man Stauden, Sträucher, kleine Bäume. So ist es gelungen, durch eine verhältnismässig kleine Intervention dem Kunsthaus einen Vorgarten zu verleihen und den grauen, harten Strassenraum zu einem klimatisch und ästhetisch angenehmeren Ort zu machen, den Menschen auch ohne Blechkasten mit Rädern gerne betreten. Überall, wo keine Motorfahrzeuge rangieren müssen, spriessen nun Pflanzen. Der Zuschnitt der aufgebrochenen Flächen wurde gemeinsam mit einem Verkehrsplanungsbüro ausgeheckt, unter Berücksichtigung von Zugänglichkeit und Wenderadien. Man setzte hitze- und trockenheitsresistente Pflanzen, im engen «Tobel» zwischen zwei Gebäuden auch solche, die mit der feuchten und schattigen Umgebung klarkommen. Die Grünflächen vernetzen die Vegetationsinseln im Quartier noch besser und entlasten die Kanalisation von Regenwasser. ###Media_2### ###Media_3### Meta schaffte es, das Projekt innert sechs Monaten umzusetzen. Einerseits half, dass das gesamte Areal einer Grundbesitzerin gehört, der Christoph-Merian-Stiftung, und die Entscheidungswege deshalb kurz waren. Andererseits sind die Interventionen ...