Am 10. Mai wird mit dem Ueberlandpark die Autobahneinhausung offiziell eröffnet. Die kritische Einordnung eines Vorzeigeprojekts.

Plötzlich ist es ruhig. Seit den 1980er-Jahren wälzten sich Tag für Tag Autos und Lastwagen mitten durch das Wohnquartier und füllten die Luft mit Dauerdröhnen und Abgasen. Dann, im Jahr 2019, stimmten Baumaschinen ins lärmende Finale ein. Jetzt fasst ein begrünter Riesenbetonkasten den Schall und lädt zu Spaziergängen und Sonnenbad: Der Ueberlandpark in Schwamendingen wird am 10. Mai mit einem Fest eingeweiht. Wir widmen uns dem Projekt in vier Beiträgen: Die kritische Einordnung Die Kommentare Der Studienauftrag Die Landschaftsarchitekturkritik ###Media_3### Der prägende Begriff bei diesem Projekt: Einhausung. Von Anfang an konnten sich Quartierbewohner, Planerinnen, Politiker und Behördenmitarbeiterinnen darunter etwas vorstellen. Eine Einhausung ist eine Baumassnahme, die etwas Störendes unschädlich macht, wie das mit den Überresten des Reaktors in Tschernobyl geschehen ist. Kein Tunnel, sondern ein Bauwerk mit Wänden und einer Decke – eine Umbauung eben. Eine Standardlösung ist sie nicht, diese Einhausung. Kein Zürcher Tirggel aus einem Stück, eher ein Baklava, dessen Teigblätter und Nussfüllung, eingelegt in Sirup, durch einen komplizierten Backprozess zu einem neuen Ganzen verschmelzen. Dieses Gebäck aus Tramtunnel, Autobahn, Beton und Parkmantel schiebt sich in den Gartenstadt-Grundriss und ergänzt ihn durch eine neue Art von Naherholungslandschaft. Wie wirkt sich diese bauliche Massnahme auf das Quartier aus? Ist es Heilen durch Bauen? Und warum braucht es diese sperrige Stadtreparatur überhaupt? ###Media_2### Vom Ypsilon zur Stadtreparatur In den 1920er-Jahren wurde die Überlandstrasse als direkte Verbindung nach Winterthur quer durch die Felder gelegt; von der alten Winterthurerstrasse aus ging es am Waldgarten in einem Schwung nach Norden in Richtung Wallisellen. Trotz ihrer Bestimmung als überregionaler Verkehrsweg muss die Überlandst...