Heller Granit und schmale Pflanzbeete prägen die Rue du Temple in Bôle. Fotos: Jean-Daniel Michot

Eine Strasse wird grün Dank Anwohnerengagement und mit verhältnismässig wenigen Mitteln gelang es dem Lausanner Büro Urbaplan, die Rue du Temple im Neuenburger Dorf Dôle wieder zu einem Begegnungsort zu machen. 28.01.2026 16:00

Westlich von Neuchâtel, zwischen Weinbergen hoch über dem See, liegt Bôle, ein Dorf, zur Agglo geworden. Hangabwärts quert die Kantonsstrasse aus dem Val de Travers den Ort. Mittendrin zweigt die Rue du Temple, die Kirchenstrasse, in den alten Dorfkern ab. Die enge Strasse zwischen alten Häusern diente Pendler*innen als Schleichweg und war vielbefahren. Das sollte anders werden. Der Ausbau des Fernwärmenetzes bot die Chance dazu, weil Belag und Unterbau der Strasse dafür ohnehin aufgebrochen werden mussten. Das Planungs- und Landschaftsarchitekturbüro Urbaplan erhielt den Auftrag, die Strasse neu zu gestalten und damit mehrere bisherige Probleme zu lösen: Versickerung, Begrünung, Beruhigung. ###Media_2### Von Hausfassade zu Hausfassade ziehen sich die rechteckigen Steine. Das Regenwasser verschwindet nicht in Dolen, sondern versickert zwischen den Steinen im hellen Sand. Vor vielen Häusern finden sich anstelle von Trottoirs, die kaum breit genug waren für eine Person, schmale Pflanzstreifen mit üppigem Staudenbewuchs. Mehr als 1300 Pflanzen wurden gesetzt. Die Vegetation ist trockenheitsresistent und wird an einigen Häusern die Fassaden hinaufklettern. Bei diesen Rabatten sorgen präzis gehauene grosse Steinquader dafür, dass keine Autos oder landwirtschaftliche Fahrzeuge darüber hinwegrollen. Gleichzeitig bieten sie eine informelle Sitz- oder Spielgelegenheit. Der Dorfbrunnen plätschert wie eh und je mitten auf dem Platz – jetzt bewacht von einem neu gepflanzten Baum, dessen Schatten in einigen Jahren den Aufenthalt im Sommer angenehmer machen wird. Störend im gelb-rötlichen Farbklang der verputzten Fassaden mit Kalksteinelementen und dem neu gepflasterten Boden ist der blitzende Chromstahl der Abfallhaie und Absperrpfosten. Und Autos dürfen immer noch hindurchfahren, doch nur noch mit 20 Kilometer pro Stunde. ###Media_3### ###Media_4### Möglich wur...