Frank und Patrick Ricklin laden in Basel zu einem Picknick. Bild: Daniel Ammann

Ein Picknicktuch für die Region Futtern für Freiräume? Das regt eine spektakuläre Kunstaktion der Ricklin-Brüder an. Unterstützt vom BSLA laden sie zum Picknick in der Basler Altstadt. 21.08.2025 15:26

Vielleicht hat es kürzlich bei einigen Baslerinnen und Baslern an der Haustür geklingelt. Nicht die Post oder die Versicherung waren es, sondern freundliche Leute im Auftrag der Kunst. Die Künstlerbrüder Frank und Patrick Ricklin möchten in der Altstadt ein Picknick – oder, wie sie es nennen, ein «BIGNIK» – veranstalten. Dafür suchen sie noch eine ausreichend grosse Picknickdecke, denn eingeladen sind alle Menschen der Umgebung. Daher sammelten sie an Türen und einer Abgabestation Tücher und Laken: pro Person ein Textil. Aus den roten und weissen Tuchspenden nähen die Künstler und ihre Gäste schliesslich eine Patchwork-Decke, die sie im Quartier auslegen. So ist es beispielsweise schon in Trogen (AR), St. Gallen, Herisau und Brig geschehen. Das Picknick-Tuch besteht heute aus insgesamt 3 200 Tuchmodulen und hat eine Fläche von circa 24 000 Quadratmetern, was rund sieben Prozent der angestrebten «BIGNIK»-Vision entspricht, so die Ricklin-Brüder. In Basel soll der Altstadtkern vom Münster aus zum Picknickplatz werden. ###Media_2### Der Anlass wurde vom Berufsverband der Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen der Schweiz (BSLA) initiiert, um einen Diskurs über die Nutzung der Allmend und zukünftige Freiräume anzuregen. Nicolas Baudet, Vorstandsmitglied des BSLA NW, sagt: «Das ambulant-urbane Tuchmanöver lässt einen den Raum von Fassade zu Fassade völlig neu erleben. Es regt an, den öffentlichen Raum und seine Aufteilung zu hinterfragen und neu zu denken.» Über die Aktion soll die Bevölkerung im Prozess, aber auch vor Ort, in einen Austausch kommen. In den letzten Jahren haben sich bereits über 1000 Menschen beteiligt. Wer von den Künstlern noch nicht besucht wurde, kann bis zum 11. September seine roten und weissen Tücher beim Unternehmen Mitte in Basel abgeben. Gepicknickt wird am 28. September....