Ein gelboranger Blitz steht bald am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach. Fotos: Sebastiano Bucca (Rendering)

Die Regionale Limmattal ist Geschichte, doch mindestens ein sichtbares Zeichen bleibt. Am 7. März wird das letzte Projekt der Kunstausstellung Art Flow, eine Stahlskulptur in Killwangen eingeweiht.

Ein Blitz in der Mitte des Limmattals Die Regionale Limmattal ist Geschichte, doch mindestens ein sichtbares Zeichen bleibt. Am 7. März wird das letzte Projekt der Kunstausstellung Art Flow, eine Stahlskulptur in Killwangen eingeweiht. 27.02.2026 09:33

Das Kunstprojekt Art Flow befasst sich mit unterschiedlichsten Aspekten des Limmattals : Bis Ende 2025 sind rund zwei Dutzend ortsspezifische Werke entstanden. Die künstlerischen Interventionen erstrecken sich vom Zürcher Bellevue bis zum Aargauer Wasserschloss und sind öffentlich zugänglich. Art Flow wird von Christoph Doswald kuratiert. Als dauerhaft realisiertes Projekt von Art Flow markiert Zack den symbolischen Schlusspunkt der Initiative. Nach mehreren Jahren temporärer und ortsspezifischer Kunstinterventionen setzt die Skulptur ein bleibendes Zeichen – sichtbar für alle, langfristig im Raum verankert und als Abschluss eines aussergewöhnlichen Kunstprojekts im öffentlichen Raum. Nun kommt das letzte Element hinzu, die Stahlskulptur Zack des in Wettingen lebenden Künstlers Beat Zoderer. Zoderer zählt zu den prägenden Kunstschaffenden seiner Generation; sein Werk bewegt sich an der Schnittstelle von Skulptur, Objekt und Raum und ist gekennzeichnet durch eine präzise, zugleich spielerische Auseinandersetzung mit Alltagsmaterialien, Systemen und Ambivalenzen. Am symbolischen Mittelpunkt des Limmattals, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Killwangen, entsteht eine rund acht Meter hohe Skulptur aus farbig lackiertem Stahl. Das Werk steht auf einem elliptischen Sockel und wird in Sichtweite der zentralen Lebensadern des Tals positioniert: des Flusses, der Bahnlinie und der Autobahn. ...