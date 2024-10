Parc Baud-Bovy, Genf. Erster gewonner Wettbewerb. Pergola aus formgeschnittenen Hainbuchen. Fotos: Olivier Perret

16.10.2024

Die Vogelperspektive einnehmen 1989 gründete Olivier Lasserre das Büro Paysagestion. Wie sah er auf die Planung? Sibylle André, Simon Bailly und Julie Imholz erinnern sich. 16.10.2024 15:43

Olivier Lasserre, ein ausgebildeter Biologe, gründete 1989 das erste Landschaftsarchitekturbüro der Westschweiz. Durch seine leidenschaftliche Fotografie beobachtete und dokumentierte er das Territorium. Seine schichtenweisen und massstabsübergreifenden Analysen beinhalteten von Anfang an die Absicht, verborgene Aspekte der Orte in seinen Projekten sichtbar zu machen. Als Vorreiter seines Berufsstandes setzte sich Olivier Lasserre entschieden für die grundlegende Rolle der Landschaftsarchitekten in der Raumentwicklung ein. Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger Sibylle André, Simon Bailly und Julie Imholz erinnern sich an den am 3. Januar 2024 verstorbenen Gründer von Paysagestion. ###Media_6### Fliegen, Beobachten und dann Darstellen Olivier Lasserre liebte Vögel und deren Perspektive. In seiner Abschlussarbeit in Biologie an der Universität Neuchâtel beschäftigte er sich mit Hecken als Habitat seiner Lieblingstiere. Vor jeder Planungsaufgabe verschaffte er sich einen Gesamtüberblick, am liebsten aus der Luft. Schon lange vor der Verbreitung von Drohnenaufnahmen diente ihm der Blick aus der Höhe als Grundlage seiner Landschaftsbetrachtung. Für Lasserre war es wesentlich, die Betrachtung über den Planungsperimeter hinaus auszuweiten. Dies ermöglichte es ihm, den Kontext und die Zusammenhänge des Ortes zu verstehen. Auch um das Territorium in vertikalen Fotografien abzubilden, begab er sich in schwindelerregende Positionen aus einem Helikopter, wie sich seine damaligen Angestellten und heutigen Büropartner erinnern. Diese Vorgehensweise ermöglichte es ihm, die Ästhetik der vom Menschen geschaffenen Landschaften, insbesondere der Agrarflächen entlang des Rohnetals, 2005 im Buch „L’art de la terre“ festzuhalten. Die Landwirtschaft lag Lasserre besonders am Herzen. Es war ihm ein Anliegen, sie vor der Ausbreitung der Wälder und Städte zu schützen und zu verteidi...