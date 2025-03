Eine Panzersperre aus Sand versperrt den direkten Weg ins Museum. Fotos: Peter Koehl, Forum Schlossplatz

Militärisch obsolet geworden, haben sich die Toblerone-Zähne in die Schweizer Landschaft verbissen. Die Ausstellung «Vergangenheit im Vorgarten» in Aarau rückt die Relikte in neues Licht.

Jonas Rippstein 25.03.2025 10:53

Sonderbare Steinblöcke ziehen sich quer durch unser Land. Als Relikte einer vergangenen Zeit schlängeln sich Panzersperren heute ohne Zweck durch das Terrain. Unterdessen holt sich die Natur die eingeschlafenen Höckerreihen zurück, während sich die weltpolitische Lage mit einem Epochenbruch rasend schnell verändert; so schnell, dass sich ein neuer Blick auf diese vermeintlich verstaubten Überreste lohnt. Die Ausstellung «Vergangenheit im Vorgarten. Die Panzersperre als Relikt» im Forum Schlossplatz in Aarau schaut mit einer Mischung aus historischen Quellen und zeitgenössischen Positionen aus Design und Kunst auf diese Trennlinien im Schweizer Idyll. Im ersten der vier Ausstellungsräume zeigt die Fotografin Gabi Vogt ihre serielle Arbeit «Vrenis Gärtli». Darin dokumentiert sie einen Schrebergarten, der seit den 50er-Jahren zwischen einer Panzersperre existiert. Inmitten dieser Kulisse verschiebt sich die Sicht auf die Monolithen – sie werden zu Bergspitzen im Gemüsebeet oder zu Gebrauchsobjekten im Schuppen. Die Fotografien zeigen das neue Eigenleben der militärisch obsolet gewordenen Steine in einer eindringlichen alltagspoetischen Bildsprache. ###Media_3### Begleitet von einem ausgeklügelten Soundkollage, die in den ersten Räumen die Klänge einer Panzersperren-Umgebung wiedergibt, finden sich im zweiten Raum das dreiteilige Hörstück «Unkrautherd, Öko-Oase und Lebensraum» des Ethnologen Simon Graf. Zu hören ist hier ein vielschichtiges und -stimmiges Essay, das sich nicht nur mit den physischen Ausformungen, sondern auch mit deren symbolischer Sprengkraft auseinandersetzt. Der Blick in den Garten hinaus trifft auf Frédéric Dedelleys marmornen «Objet trouvés», in denen sich die Assoziationen aus dem Essay verfangen. ###Media_2### In den beiden letzten Räumen beschäftigen sich Videoinstallationen mit den Höckerreihen: In «Babi» von Anna Froeliche...