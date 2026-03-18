Die im kommunalen Richtplan 2021 festgelegten Verdichtungsgebiete der Stadt Zürich Fotos: Grafik: Stadt Zürich

Die neue BZO der Stadt Zürich liegt auf Die Stadt Zürich legt die neue Bau- und Zonenordnung auf und bringt verbindliche Vorgaben für preisgünstigen Wohnraum bei Aufzonungen, mehr Grün und klarere Sprache. 18.03.2026 07:05

Die BZO regelt, was in Zürich wie gebaut werden soll. Sie ist das massgebende Dokument zur langfristigen baulichen Entwicklung der Stadt und ist grundeigentümerverbindlich. Sie setzt um, was die Stadtzürcher Stimmbevölkerung 2021 in der Abstimmung zum kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen (Slöba) gutgeheissen hat. Die letzte Revision dieses grundlegenden Dokuments fand 2016 statt. Damals wurde unter anderem das «Zürcher Untergeschoss», das zu vielen gedrungenen Erdgeschossräumen führte, zugunsten eines weiteren Vollgeschosses abgeschafft. Die aktuelle Revision koordiniert eine Vielzahl von Anforderungen – von der Siedlungsentwicklung nach innen über die Hitzeminderung bis zum Ortsbildschutz – und schafft eine «moderne, ausgewogene und verständliche Planungsgrundlage», so die Medienmitteilung der Stadt Zürich. Modern deshalb, weil aktuelle Anforderungen miteinbezogen wurden. Das betrifft die Hitzeminderung, Biodiversität und andere Massnahmen zur Klimaanpassung ebenso wie Vorschriften zur Erstellung preisgünstigen Wohnraums. Ausgewogen, weil versucht wurde, ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen zu erreichen und verständlich, weil die teils komplexe und nicht immer klare Sprache der früheren, oft erneuerten BZO gründlich redigiert und vereinfacht wurde. Dazu gehört auch die Harmonisierung der Begriffe gemäss kantonalen Vorgaben. Verdichtung nur mit preisgünstigem Wohnraum Drei Themenbereiche stechen besonders heraus: Erstens enthält die neue BZO detaillierte Vorschriften zum Bau preisgünstigen Wohnraums, wie es der Artikel 49b des kantonalen Baugesetzes vorsieht. Bei Aufzonungen müssen 75 Prozent des neu hinzugekommenen Volumens als preisgünstiger Wohnungsbau realisiert werden, bei Arealüberbauungen über 6000 Quadratmeter sogar 100 Prozent. Das heisst: Wer mehr bauen möch...